Un si grand soleil du 18 août : Louis veut se venger de Myriam (résumé épisode 954 en avance)

5 ( 6 )

Un si grand soleil du 18 août, spoiler résumé de l’épisode 954 en avance – Accro au feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » et curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 18 août.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Un si grand soleil du 18 août le résumé complet et détaillé

Jade révise sa compta, Ludo débarque et la rassure. Il lui explique que le temps des révisions est terminé ! Jade a la pression, elle a peur mais file travailler pour son premier jour chez L Cosmétiques.

A l’hôpital, Janet informe Marc que son père ne montre aucun signe de réveil. Elle n’a aucune idée de quand il sortira du coma.



Publicité





Au Maroc, Gary est au téléphone avec Inès. Il affirme que tout va bien et que Maryline est ravie qu’il soit là. Il compte aller voir Paul pour lui parler de ses projets pour l’hôtel.

Bertier accueille Jade, il est content d’avoir une assistante. Il la présente à Myriam.

Gary se balade en slip dans l’hôtel, il croise Paul et lui explique qu’il a quelques idées à lui soumettre. Paul l’écoute attentivement… Il affirme qu’il a envie de passer la main et annonce que c’est Samy qui va reprendre la direction. Il lui conseille de lui en parler.

Léonor reçoit un appel de Marc, qui prend des nouvelles de Louis. Il craint de devoir débrancher Jacques si son état ne s’améliore pas. Louis entend la conversation.

Gary rejoint Maryline, il est déçu que Paul la direction de l’hôtel à Samy. Il veut qu’elle lui demande de lui donner la direction de l’hôtel ! Maryline trouve l’idée folle, elle veut qu’il s’en aille. Gary le prend très mal et annonce qu’il s’en va. Maryline lui donne le billet d’avion qu’elle lui a déjà réservé !

Léonor et Louis sont en voiture. Louis pense que c’est Myriam qui veut débrancher Jacques ! Quand il en parle à Kira, celle-ci lui dit que c’est n’importe quoi. Mais Louis est en boucle.

Gary rentre à Montpellier. Inès est étonnée. Il ment en expliquant à sa fille et Enric que Paul a adoré ses idées.

Elisabeth se plaint à Alain que Myriam lui a raccroché au nez. Ils sont à l’aéroport, ils partent en vacances à Majorque.

Louis va voir son grand-père à l’hôpital. Pendant ce temps là, Myriam dit à Marc qu’elle l’aime. Elle le trouve distant. Mais Marc l’a rasure. Louis débarque, il fait mine de s’excuser et demande à dormir chez eux. Mais il récupère un trousseau de clés dans le sac de Myriam…

Maryline annonce à Paul qu’elle a pris la décision de rester. Et elle veut couper le cordon avec Gary.

Louis fait faire un double de l’une des clés de Myriam…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Jacques se réveille, résumés jusqu’au 9 septembre 2022

Un si grand soleil du 18 août extrait vidéo, Louis prêt à se venger de Myriam

Episodes disponibles en avant-première et en replay sur france.tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note