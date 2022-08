Demain nous appartient spoiler : Samuel enlevé et retenu en otage (vidéo épisode du 10 août)

5 ( 2 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Les choses vont mal tourner pour Samuel la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, quelqu’un va enlever Samuel et le retenir otage !







Samuel est blessé et craint une infection. Il supplie son ravisseur de lui donner du désinfectant et un nouveau bandage… Mais celui-ci s’en va, Samuel craque et fond en larmes.







La disparition de Samuel est en fait une prise d’otage ! Il est gravement blessé et risque de ne pas survivre s’il ne soigne pas ses plaies tout de suite. Mais qui se cache derrière cette prise d’otage ?

Demain nous appartient, extrait vidéo du 10 août : Samuel blessé et retenu en otage

