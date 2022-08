Ici tout commence spoiler : la police arrête Swan ! (vidéo épisode du 15 août)

5 ( 2 )

Ici tout commence spoilers – Non, la cheffe Cardone n’était pas la responsable de l’enlève de Noémie et toutes les menaces dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, le véritable coupable va être arrêté par la police et on peut dire que Salomé va tomber de haut !







Et pour cause, le coupable n’est autre que Swan !

Il est emmené par la police, sous les yeux des chefs et des étudiants, tous sous le choc. Salomé a du mal à y croire et pourtant, Swan a tout avoué ! Salomé réalise qu’elle ne le reverra plus.



Ici tout commence extrait vidéo du 15 août, l’arrestation de Swan

