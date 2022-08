Un si grand soleil du 11 août : Maryline fait une annonce (résumé épisode 949 en avance)

4.2 ( 5 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 949 du jeudi 11 août en avance – Fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et curieux d’en savoir plus ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans le premier épisode de la soirée du 11 août. Rappelons que France 2 diffusera 6 épisodes à la suite.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : la mort de Myriam, résumés jusqu’au 26 août 2022







Publicité





Akim vient chez Rémi pour prendre des nouvelles. Il espère que Rémi ne lui en veut pas mais Rémi lui assure que non, il fait son boulot. Son père n’est pas du même avis et envoie balader Akim.



Publicité





Gary n’a pas eu de nouvelle de sa mère. Maryline n’a donné aucune nouvelle du week-end et n’a même pas pris ses appels. Enric lui explique qu’elle est amoureuse et qu’elle a besoin de temps pour elle. Enric se moque de lui.

Pendant ce temps là, Maryline est sur un bateau avec son compagnon. Elle confie qu’elle n’a jamais été aussi heureuse. Il lui demande si ses colocs ne vont pas s’inquiéter et lui propose de leur annoncer. Mais Maryline ne veut pas. Pareil pour Gary.

Akim reçoit un appel de Bilal, qui lui propose de passer prendre l’apéro. Mais Akim préfère se concentrer sur son enquête. Bilal comprend qu’il ne veut pas croiser Ludo et Akim lui confie s’être disputé avec Noémie.

Manu auditionne l’ex de Baptiste. Elle explique qu’il la harcelait elle n’en pouvait plus et elle a porté plainte. Il était violent et lui faisait peur.

Bilal parle à Ludo. Ca l’embête qu’ils se prennent la tête avec Akim. Il lui demande pourquoi il s’en prend à lui comme ça. Ludo a peur qu’il fasse souffrir Noémie. Bilal lui explique qu’il se trompe, il tient à elle. Ludo a compris le message et accepte d’aller boire un verre tous les 3.

Manu veut creuser la piste Baptiste. Pendant ce temps, Maryline rentre à la coloc. Et Bilal lui reproche de ne pas avoir prévenu de son absence, il s’est inquiété. Maryline lui explique que c’est chez elle… Et il lui offre un magazine de jeux pour seniors. Maryline comprend le message, Bilal dit être inquiet. Mais Maryline lui explique qu’elle a rencontré quelqu’un et elle est très amoureuse. C’est pour ça qu’elle est tête en l’air ! Elle va leur présenter ce soir.

Gary reçoit un coup de fil de sa mère. Elle lui annonce qu’elle a rencontré quelqu’un et qu’elle va lui présenter le soir même, avec Inès aussi.

Rémi est avec Noémie. Il lui explique qu’Akim était gêné et que ça serait dommage de passer à côté de lui à cause de tout ça…

Gary appelle Alex. Il a besoin d’un service, il veut qu’il se renseigne sur le compagnon de sa mère. Il refuse. Gary rejoint la coloc avec des fleurs pour sa mère. Elle lui présente Paul. Ludo et Inès les interrogent sur leur rencontre, Maryline explique que c’était au supermarché.

Akim et Manu arrêtent Baptiste, ils vont perquisitionner son domicile.

La soirée se passe bien à la coloc, seul Gary fait la tête. Paul montre une photo de son hôtel à Gary, qui semble tiquer… Gary propose à Paul de visiter son camping. Paul finit par accepter. Inès félicite sa grand-mère, elle est très heureuse pour elle.

Au commissariat, Baptiste est interrogé au sujet de photos retrouvées sur son ordi. Il semble très intéressée par Mme Brun. Il a beaucoup de photos d’elle, prise à son insu. Il y a aussi un brouillon de déclaration… Manu pense que son amour l’a mené à mettre le feu chez les Brun ! Il est placé en garde à vue.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note