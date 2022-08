Le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient, ce soir sur France 3 (14 août)

5 ( 1 )

Le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient au programme TV du dimanche 14 Août 2022. Evènement ce soir à la télé avec la diffusion sur France 3 du Grand spectacle du Festival interceltique de Lorient. Une soirée spéciale animée par Cyril Féraud.







Après deux ans d’absence, ce rendez-vous de l’été est de retour. C’est la 51e édition du Festival avec les Asturies en invité d’honneur ! Cyril Féraud guidera les téléspectateurs au cœur de ce moment exceptionnel.

A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en replay et en streaming sur France.TV







Le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient du 14 août 2022

21.10 – Le Grand Spectacle

La 51e édition du Festival interceltique de Lorient, met à l’honneur Les Asturies, situées en plein cœur de l’Espagne Verte, face à la mer Cantabrique au nord et entourées sur leur flanc sud de montagnes de plus de 2 500 mètres d’altitude.



Point d’orgue de cette manifestation unique en Europe, le Grand Spectacle et ses 500 artistes, séduisent chaque année les publics de tous âges. Cette soirée exceptionnelle, qui met en avant la crème des traditions Celtes, offre une vision unique en son genre, au plus près des artistes, sur scène ou en coulisses, afin de recueillir anecdotes et confidences des musiciens.

Alternant les interprétations en « live », et les rencontres avec les participants, dans un ensemble féérique de son et lumière, le Grand Spectacle est un véritable show qui dévoile au public l’essence même des cultures celtes.

23.20 – Voyage au cœur de la culture celte

Cyril Féraud vous invite à plonger au cœur de la culture celte avec les bagadoù, les cercles de danse, les pipe bands et les plus beaux airs celtes. De la Grande Parade des Nations celtes, aux plus belles chansons bretonnes (Nolwenn Leroy, Tri Yann, Alan Stivell, Miossec…) sans oublier le meilleur de la danse celtique et les plus beaux airs chantés par les artistes du monde entier (Dan Ar Braz, Les Chieftains, Celtic Social Club, The Dubliners…).

VIDÉO bande-annonce

🎼🕺💃 C'est un moment incontournable du Festival interceltique de Lorient… « 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗰𝗲𝗹𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁 » avec @cyrilferaud, c'est dimanche à 21.10 ! @FESTIVALLORIENT #interceltique22 pic.twitter.com/KJcmR0sAJ5 — France 3 (@France3tv) August 11, 2022

