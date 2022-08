Fort Boyard du 13 août 2022 : ce soir l’équipe de Rebecca Hampton et Jean-Luc Lemoine (VIDEO)

5 ( 1 )

Fort Boyard du 13 août 2022 Comme chaque samedi soir de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous à 21h10 sur France 2 pour le septième numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. L’équipe est composée ce soir de Jean-Luc Lemoine, Carinne Teyssandier, Yoann Riou, Karima Charni, Rebecca Hampton, et Pierre-Antoine Damecour.







A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Ils joueront pour l’Association Nourette.

L’association Nourette s’est fixée comme objectif d’agir à plusieurs niveaux : apporter un soutien aux enfants hospitalisés ; accompagner leurs familles au quotidien ; soutenir les personnels soignants qui les accompagnent lors de leurs séjours à l’hôpital. Ils financent des actions comme : l’embellissement des chambres d’hôpital, le soutien financier à l’organisation d’évènements festifs à l’hôpital, la mise à disposition de matériel et de jeux pour les enfants pour casser leur isolement, l’accompagnement des parents, et bien d’autres initiatives en lien avec les hôpitaux.



Une saison 2022 pleine de surprises

Pour cette 33e saison, le Père Fouras compte bien compliquer la tâche des candidats célébrités : Cette année le Père Fouras a décidé d’utiliser des armes secrètes jusqu’alors inexploitées.

9 atouts, symbolisés par des cartes, représentant chacun une stratégie différente pour les 9 émissions. Ils viendront twister et modifier certaines épreuves pour pimenter encore plus l’aventure des candidats.

Ces atouts sont la promesse d’une émission différente chaque semaine grâce à des règles spécifiques.

Pour cette émission, Le Père Fouras va jouer l’atout « La soirée de tous les dangers ».

Aux commandes de l’émission, Olivier Minne sera toujours présent pour accompagner les équipes dans la recherche des clés et des indices.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor : Passe-Partout et Passe-Muraille, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, La famille Boo.

Le Père Fouras n’a pas oublié de réserver d’autres surprises à nos candidats pour ajouter un peu plus de challenges et les pousser à toujours plus se dépasser.

Fort-Boyard : bande-annonce vidéo du 13 août

Voici la bande-annonce de votre émission de ce soir.

