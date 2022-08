« The Lost Symbol » du 13 août 2022 : nouvelle série ce soir sur M6

3 ( 2 )

« The Lost Symbol » du 13 août 2022 – Ce soir M6 lance la toute nouvelle série « The Lost Symbol d'après Dan Brown ». Au programme ce soir, les trois premiers épisodes inédits de la saison 1.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







« The Lost Symbol » du 13 août 2022 : vos 3 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : La main des mystères

Robert Langdon, jeune professeur à Harvard, se retrouve entraîné dans une mystérieuse aventure lorsque son mentor, Peter Solomon, est kidnappé. Armé de ses connaissances en histoire, symboles et langues mortes, Langdon doit travailler avec la fille de Peter, Katherine Solomon, pour le retrouver.

Saison 1 – épisode 2 : Purgatoire

Après avoir échappé à l’agent de la CIA Inoue Sato, Langdon et Katherine rencontrent Warren Bellamy, l’ami franc-maçon de Peter qui les aide à déchiffrer leur dernier indice pour trouver la pierre de faîte.



Saison 1 – épisode 3 : Murmuration

Langdon et Katherine suivent la piste du code qu’ils ont déchiffré. Détenu par la CIA et face au pouvoir de persuasion de Sato, Bellamy finit par se confier et révéler l’existence du Groupe Léviathan.

VIDÉO bande-annonce

Découvrez « The Lost Symbol » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

