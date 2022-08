Good Doctor du 31 août : vos 2 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 5)

5 ( 1 )

Good Doctor du 31 août 2022 – TF1 lance la saison 5 inédit de la série médicale « Good Doctor » ce mardi soir. Et on peut dire que c’est un grand jour pour Shaun puisqu’il se fiance à la belle Léa !







A suivre dès 21h10 sur la chaîne







Good Doctor du 31 août : vos épisodes de ce soir

Épisode 1 saison 5 « Nouvelle donne » : Alors que sa fête de fiançailles avec Shaun approche, Léa se débat avec son organisation et stresse à propos de son mariage car elle a peur de revivre l’échec de sa première union. Lim voit arriver chez elle Mateo, le beau chirurgien rencontré lors de la mission humanitaire au Guatemala avec qui elle entretient une relation à distance. Il lui annonce son intention de s’installer dans la région de San Francisco. Elle est partagée entre la joie et la surprise. Salen Morrison, une patiente atteinte d’hyperactivité, consulte pour de multiples symptômes et donne du fil à retordre à tout le service, qui ne parvient pas à poser un diagnostic. A chaque tentative de biopsie de sa tumeur du rein, l’équipe se heurte à une nouvelle complication ou à une nouvelle pirouette de Salen. Suite à une banale ablation des amygdales sur le petit Riley, les médecins découvrent une tumeur, qui s’avère être un cancer du col de l’utérus non dépisté et transmis par sa mère Sarah lors de l’accouchement et dont son frère, Jackson, est aussi atteint. Suite à son divorce, Andrews enchaîne les conquêtes pendant que Glassman, dans une situation similaire, semble se morfondre. Au moment de porter un toast, il révèle lors de la soirée de fiançailles de Shaun et Léa que Debbie l’a quitté il y a deux mois. Shaun annonce à Léa sa décision de s’impliquer davantage dans la préparation de leur mariage. Alors qu’elle compte proposer au conseil d’administration de recruter Mateo dans le service de chirurgie de Saint Bonaventure, elle apprend que l’hôpital fait l’objet d’un rachat par le groupe auquel appartient Salen, qui s’est fait passer pour une patiente afin de se renseigner de l’intérieur sur l’hôpital.

Épisode 2 saison 5 « C’est pas du gâteau » : Ethicure a officiellement racheté l’hôpital, ce que beaucoup voient d’un mauvais œil, d’autant plus que Salen semble vouloir s’immiscer dans certaines décisions médicales. Glassman, en pleine crise existentielle, décide de démissionner. Salen tente sans succès de le convaincre de rester. Park et Reznick s’occupent d’une détenue enceinte, condamnée à perpétuité pour avoir empoisonné son premier enfant. Shaun est responsable du choix du gâteau de mariage, mais il a du mal à prendre une décision…



Good Doctor du 31 août : la bande-annonce

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h05 sur TF1.

