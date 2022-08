Ici tout commence : découvrez la nouvelle promo ! (PHOTOS)

4.4 ( 7 )

Ici tout commence nouveaux personnages – Qui dit rentrée dit nouvelle promo dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! L’Institut Auguste Armand va accueillir de nouveaux élèves et on vous propose dès maintenant de les découvrir.







Publicité





Ethan interprété par Rik Kleve

Le fils de la Cheffe Cardone débarque à l’Institut. Compétiteur acharné, il se voit n°1 ou rien. Il a appris l’importance de respecter ses pairs et d’obéir aux ordres d’une brigade grâce à sa mère. Ethan vit d’ailleurs avec cette pression de ne pas la décevoir car celle-ci attend de lui l’excellence…







Publicité





Samia interprétée par Emma Boulanouar



Publicité





Issue d’une famille marocaine, les parents de Samia sont divorcés. Son père est parti vivre au Maroc et sa mère gère le restaurant familial seule.

Pour aider sa mère, Samia a enchaîné les petits boulots dans la restauration : des fast-food aux étoilés où elle a observé, depuis la plonge, le travail de grandes brigades. Aujourd’hui, elle rêve d’intégrer des restaurants étoilés. Elle le sait, c’est là qu’est son destin, et seul l’Institut pourra lui permettre d’y parvenir.

Vic interprétée par Lou Ladegaillerie

Victorine, de son vrai prénom, est la petite sœur d’Hortense.

Tout oppose les 2 sœurs : Victorine est terre à terre et second degré quand Hortense est lunaire et complètement premier degré. Le seul point qui les réunit : la cuisine. L’arrivée de Victorine à l’Institut s’annonce compliqué pour Hortense qui ne s’est jamais trop entendue avec sa sœur…







Publicité





David interprété par Liam Hellman

Marqué par une scolarité chaotique, David est un vanneur, toujours de bonne humeur, cool et dragueur. Il a passé sa vie à enchaîner les bêtises mais la cuisine a toujours été le seul endroit où il parvient à se concentrer et se canaliser. Son seul souci, son rapport à l’autorité…

Billie interprétée par Margaux Kembi Aguilar

Inspirée par la pop culture française et US, Billie est fan de Rosalia et d’Aya Nakamura. Elle arbore des looks tape-à-l’œil qui attirent le regard et l’attention des garçons comme des filles, peu importe ses courbes, elle les assume totalement. Son look et son physique haut en couleurs vont ainsi détonner à l’Institut et elle va faire parler d’elle, que ce soit en cuisine ou en service. Solaire et cash, elle forme très vite un trio indestructible avec Samia et Vic.

Très portée sur l’apparence et ultra connectée sur les réseaux sociaux, elle y met en valeur ses assiettes à l’esthétisme toujours chiadé. Mais pour rivaliser avec les meilleurs de sa promo, il lui faudra aussi apprendre à travailler les goûts et les textures…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note