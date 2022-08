Ici tout commence du 26 août : Charlène et Louis prêts pour les fiançailles (résumé + vidéo épisode 474)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 26 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 474 – Après la multitude de rebondissements, Charlène et Louis vont finalement maintenir leurs fiançailles dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, et alors que ni Teyssier ni Claire ne sera pas présent, ils vont quand même se fiancer !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 26 août – résumé de l’épisode 474

La pression monte pour Charlène et Louis, rien n’est encore prêt pour leur fête de fiançailles. Mais il est hors de question pour eux de repousser ! Ils sont prêts pour le grand jour quoi qu’il arrive.

Au Double A, des festivités pleines de surprises commencent. A L’institut, Axel fait la rencontre d’un futur concurrent de taille. Stupeur pour Tony : il apprend une nouvelle déconcertante.



Ici tout commence du 26 août – vidéo extrait de l’épisode

