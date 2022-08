Demain nous appartient du 26 août : Sacha et Gaspard recherchés (résumé + vidéo épisode 1260 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 26 août 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1260 de DNA – Plus de peur que de mal au commissariat dans votre série « Demain nous appartient ». La bombe était factice ! Mais maintenant, Sacha Girard et son fils Gaspard sont dans la nature… La police les recherche activement !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Manon au plus mal (vidéo épisode du 30 août)







Demain nous appartient du 26 août – résumé de l’épisode 1260

Plus de peur que de mal au commissariat, la bombe était factice ! Sara s’en veut de ne pas avoir réussi à arrêter Sacha… Mais Martin et toute son équipe sont à la recherche de Sacha et Gaspard.

De son côté, Maud trouve enfin une occasion de se venger. Le personnel de l’hôpital se réunit pour un dernier hommage.



Demain nous appartient du 26 août – vidéo de la première scène

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

