Ici tout commence du 30 août : Hortense en binôme avec Vic (résumé + vidéo épisode 476)

Ici tout commence du 30 août, résumé et vidéo extrait de l'épisode 476 – Nouvelle épreuve du concours ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu'elle veut l'empêcher de réussir le concours, ce soir Hortense est en binôme avec sa soeur, Vic, pour la seconde épreuve !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 30 août – résumé de l’épisode 476

Ça ne va pas en s’arrangeant pour les sœurs Rochemont. Elles se retrouvent comme par hasard en binôme pour une épreuve du concours et les choses tournent mal. Elles règlent leurs comptes !

L’épreuve des mousses au chocolat a achevé Axel. Il est arrivé dernier et perd tout espoir d’être sélectionné au concours, surtout avec Ethan Cardone comme concurrent. Mais heureusement, Jasmine, Eliott et Greg sont là pour lui remonter le moral !

Et de son côté, Clotilde fait face à un nouvel obstacle concernant le master.



