Ici tout commence spoilers : le concours débute, des nouveaux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 29 août au 2 septembre)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 29 août au 2 septembre 2022 – En ce début de week-end, il est l’heure pour les accros à la série « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine. En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le début du concours d’entrée à l’institut.

En effet, Teyssier est de retour et a tout prévu. Ils accueillent les nouveaux, venus passer le concours d’entrée. Axel a la pression alors que parmi eux, il y a Ethan, le fils de la cheffe Cardone !



Hortense découvre que sa soeur, Victorine, vient passer le concours. Et on peut dire que ça ne la réjouit pas…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 29 août au 2 septembre 2022

Lundi 29 août (épisode 475) : Les candidats devront ajouter de l’huile de coude pour réussir la première épreuve du concours. De son côté, Hortense fait une horrible découverte.

Mardi 30 août (épisode 476) : Les nouveaux se retrouvent sous les ordres des 3ème année. En cuisine, Hortense et Vic font un binôme explosif. Clotilde fait face à un nouvel obstacle concernant le master.

Mercredi 31 août (épisode 477) : Panique en cuisine : un ingrédient perturbe deux candidats. Malgré l’anxiété, Vic peut compter sur un coup de pouce du destin. Chaud devant : deux candidats font grimper la température.

Jeudi 1er septembre (épisode 478) : L’heure des résultats a sonné pour les futurs 1ère année. La cohabitation des élèves du master s’annonce compliquée. De leur côté, les 1ère année se sont déjà faits une sacrée réputation.

Vendredi 2 septembre (épisode 479) : Stupeur au Coffee Shop : les choses dérapent. Sauve qui peut : entre Hortense et Vic, le torchon brûle. Au Double A, un fantôme du passé refait surface.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 29 août au 2 septembre 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

