Zone Interdite du 30 août : sommaire de l’inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 30 août 2022 – Ce mardi soir et en ce dernier jour du mois d’août, Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Atlantique et Méditerranée : ces îles qui font rêver les Français ».







Pas besoin de parcourir deux mille kilomètres pour se retrouver sur une île de rêve. Certaines, tout près de nos côtes, sont de véritables paradis. En tout, la France compte mille-trois-cents îles et îlots. Si de plus en plus de touristes s’y rendent chaque été, des familles y vivent aussi toute l’année loin du vacarme du continent. Ravitaillement, économie d’eau potable, accès aux services de base : l’insularité comporte de nombreuses contraintes mais recèle aussi ses trésors, ses criques perdues et sa nature préservée. Ce sont ces secrets que Zone Interdite vous invite à découvrir.

En Bretagne, sur l’île de Bréhat (Côtes-d’Armor), Anne-Laure, 41 ans, est l’héritière d’une véritable dynastie d’agriculteurs. Pourtant, afin de devenir éleveuse de vache laitière, elle a dû batailler avec sa famille, inquiète des difficultés du métier. Anne-Laure fait désormais partie des trois derniers agriculteurs de l’île.

Éric, 54 ans, a décidé après quarante-cinq années en région parisienne de revenir vivre à Bréhat, où il est né. Cet ancien steward a tout plaqué pour un projet un peu fou mais qui lui tient à cœur : ouvrir une crêperie sans aucune expérience.

Dans le Finistère, Maxime, 32 ans, ne va passer qu’une nuit sur la minuscule île Louët. Pour son anniversaire, il a réussi à louer ce tout petit caillou de l’Atlantique afin d’accueillir et d’émerveiller ses cinquantes invités venus de toute la France.

Sur l’archipel des Glénan (Finistère), Laurence, Sébastien et leurs trois enfants ont trouvé le bon plan pour passer des vacances de rêve sans débourser un centime. Ils tiennent un gîte pendant leur séjour et sont ainsi logés gratuitement.

En Méditerranée, à Port-Cros (Var), l’une des îles françaises les plus sauvages, Stéphane, 65 ans, fait partie des trente habitants ! Des Portcrosiens qui ont leurs habitudes et leurs rituels, comme la partie de pétanque quotidienne. Stéphane va pour la première fois laisser les rênes de son restaurant à sa fille Roxane. Elle va devoir s’adapter à l’afflux des touristes en journée mais aussi aux soirées en autarcie.

Zone Interdite vous emmène à la découverte de ces îles françaises et de leurs secrets qui nous font rêver.

