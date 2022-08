Les Cinquante débarque sur W9, le casting complet dévoilé

5 ( 8 )

Les Cinquante lancement le 5 septembre – W9 va lancer sa toute nouvelle émission de télé-réalité, « Les Cinquante« , le lundi 5 septembre à 18h50. A suivre au rythme d’un épisode par soir du lundi au vendredi.







À l’abri des regards, dans un château à l’atmosphère unique, vit un propriétaire malicieux et joueur qui, caché derrière son masque de Lion, aime se divertir. Véritable maître du jeu qui règne sans partage sur son royaume, le lion et ses amis, les lapins, les chiens et les renards, ont décidé de mettre au défi 50 joueurs dans le plus grand jeu jamais organisé.







Ils sont 50 et à la fin de cette compétition hors norme un seul d’entre eux sera l’Élu. Suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux à travers la France, les 50 doivent beaucoup à leur public. Alors pour la première fois ce n’est pas pour eux qu’ils vont se battre, mais pour l’un d’entre vous !

Seront-ils capables de se battre jusqu’à la dernière seconde afin de faire gagner la cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros à l’un de leurs membres du club de soutien qui sera inscrit sur l’application Les Cinquante ?



Pendant plusieurs semaines, ils vont vivre tous ensemble à huis clos et se battre, chaque jour, pour faire augmenter la cagnotte, mais seul le grand gagnant du jeu aura l’honneur de permettre à un de ses membres du club de soutien de l’empocher !

Alors, lequel d’entre eux sera l’Elu ?

Les Cinquante, le casting

Un casting événement : 50 candidats connus de tous ont répondu présent à l’invitation du lion ! Les « stars » du moment comme Maeva Ghennam, Nicolo, Greg, Julien Bert, Simon et Adixia, Beverly et Noah, Virginie, Christopher, mais aussi celles qui ont choisi les 50 pour faire leur grand retour comme Milla Jasmine, Kamila et Noré, Amelie Neten, Anthony Lyricos, Mélanie Dedigama, Jessica Errero ou Aurélie Dotremont !

Motivés par l’idée de se battre pour un membre du club de soutien, ils ont accepté de se réunir pour la première fois afin de s’affronter dans ce nouveau jeu et créer ainsi l’événement téléréalité de l’année : ensemble, ils sont les 50 !

Qu’ils soient amis, sœurs, ennemis, en couple, ex, ou qu’ils n’aient jamais eu l’occasion de se rencontrer, ils vont devoir se battre et s’éliminer pour espérer être l’Élu…

Pour suivre Les Cinquantes, rendez-vous le lundi 5 septembre à 18h50 sur W9 !

