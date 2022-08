Les feux de l’amour : Victor est en vie ! Résumés spoilers + vidéo du 8 au 12 août

4.2 ( 5 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 8 au 12 août 2022 – Gros rebondissement en vue la semaine prochaine dans votree série quotidienne de TF1 « Les feux de l’amour ». Si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par un gros rebondissement au sujet de Victor !







Publicité





En effet, Victor n’est pas mort ! Il s’agit d’un stratagème et il va finalement tout expliquer. Mais ce mensonge va laisser des traces et Adam va décider de s’en aller.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 8 au 12 août 2022

Lundi 8 août 2022 : Abby, Nate, Tessa, Mariah et Devon sont réunis pour fêter l’anniversaire d’Elena. Alors que la fête bat son plein, Mariah rencontre Amanda, venue faire une annonce à Devon. Cette dernière lui conseille de prendre un avocat pour leur prochaine réunion où elle dévoilera les véritables pages du testament de Katherine. Summer et Kyle échangent leurs souvenirs de Victor. Sharon retrouve Rey au Néon écarlate pour s’expliquer avec lui. Elle a décidé de renoncer à aider Adam.



Publicité





Mardi 9 août 2022 : Nick convie Adam à l’enterrement de leur père, conformément au plan élaboré avec ce dernier, Nikki et Victoria. Théo tente maladroitement de réconforter Summer. Adam décide de quitter Genoa City. Phyllis ne comprend pas qu’il renonce à détruire la société Newman. Chelsea le force à annoncer lui-même son départ à Connor. Contre l’avis de Michael, Kevin décide de ne pas le laisser s’en sortir impunément. Il demande à Paul de le remployer.

Mercredi 10 août 2022 : Chelsea est désemparée par le départ d’Adam. Alors qu’elle plaide sa cause auprès de Nick, celui-ci finit par avouer que Victor n’est pas mort. C’est aussi ce qu’a découvert Adam, qui décide d’aller vérifier par lui-même. Les deux hommes s’expliquent et Victor propose à Adam de rester et de faire la paix, mais ce dernier refuse. Amanda a reçu les preuves que le testament de Katherine a été falsifié. Elle convoque Jill et Devon pour leur lire ses «véritables» dernières volontés.

Jeudi 11 août 2022 : Victor révèle à Michael qu’il est en vie et lui explique pourquoi ils avaient mis en place ce stratagème. Puis ils tiennent tous les deux une conférence de presse pour l’annonce officielle. Summer est sous le choc et Phyllis hors d’elle. Nick l’avait annoncé à Chelsea juste avant, mais elle est tout de même furieuse qu’il lui ait menti. Rey est également fâché contre Paul lorsqu’il découvre qu’il était au courant. Victor avoue à ses proches qu’Adam est venu le voir et qu’il l’a laissé filer car il pense que sa “mort” a fait de lui un nouvel homme. Cane se porte volontaire pour retrouver Chance.

Vendredi 12 août 2022 : William confie à Jack qu’il a du composer avec un dédoublement de la personnalité. Jack annonce à William et à Kyle son intention de prendre ses distances avec Jabot et de les nommer tous les deux P.-D.G. Sharon et Rey se rapprochent à nouveau. Chelsea et Summer en veulent terriblement à Nicholas de leur avoir menti concernant la mort de Victor. Nikki souhaite réunir toute la famille dans l’espoir d’apaiser les tensions.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir les premières minutes de l’épisode du lundi 8 août en vidéo, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note