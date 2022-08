50mn Inside été : sommaire et reportages de ce samedi 6 août 2022

3 ( 2 )

50mn Inside, sommaire et reportages du samedi 6 août 2022 Le week-end commence et comme chaque samedi soir, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro estival de « 50 mn Inside l'Actu » et « 50 mn Inside le Mag ». On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Dans 50 mn Inside l’actu :

✨ En intimité avec Adriana Karembeu. À 50 ans, Adriana Karembeu, nous a accueillis chez elle, dans l’hôtel 5 étoiles qu’elle a ouvert il y a 3 ans avec son mari, à Marrakech, où ils élèvent ensemble leur fille Nina, bientôt 4 ans.

🎶 La story : Tina Turner



📸 Le portrait : Booder

🧑‍🍳 En intimité – Jeunes Chefs : Julien Sebbag, Nina Métayer et Guillaume Sanchez

⭐️ La story – Sandra Bullock. À 57 ans, Sandra Bullock, l’une des rares femmes a avoir su imposer ses propres règles dans l’industrie du cinéma américain, a révélé être prête à mettre sa carrière entre parenthèses pour passer plus de temps avec sa famille, une annonce qui a suscité l’émoi à Hollywood …

Et dans « 50 mn Inside, le Mag » :

Direction Saint-Martin dans les Caraïbes. Moitié française, moitié hollandaise, cette île des Caraïbes est surprenante, entre son mélange de cultures, ses plages de carte postale et son ambiance festive.

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1 ! Soyez au rendez-vous !

