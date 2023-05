Les feux de l’amour : un mort, les résumés spoilers du 1er au 5 mai 2023

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 1er au 5 mai 2023 – Qu’est-ce qui vous attend cette semaine dans votre série de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la mort de Dina.







Tout le monde va se réunir pour lui dire au revoir… De son côté, Elena confie à Devon qu’elle l’a trompé avec Nate. Il décide de rompre ! Et Nate avoue à Elena qu’il a des sentiments pour elle…

Les feux de l’amour, les spoilers pour la semaine du 1er au 5 mai 2023

Lundi 1er mai 2023 : Abby culpabilise d’avoir laissé Dina le temps d’une petite pause au Néon écarlate, et en profite pour confier son envie de devenir mère à Traci. Victor croise Ashley au parc et insiste pour l’accompagner au chevet de Dina, afin de lui faire ses adieux. Jack rejoint quant à lui Lauren, Michael et Kyle chez Jabot, pour récupérer le collier qui vient tout juste d’arriver de Londres. Il demande ensuite à toute la famille Abbott de le retrouver auprès de Dina, afin qu’ils partagent tous ensemble ce qui sera leur dernier moment à ses côtés.



Mardi 2 mai 2023 : Toute la famille proche assiste, dévastée et impuissante, au décès de Dina. Tout le monde se remémore ensuite les souvenirs, tristes ou joyeux, qu’il avait avec elle.

Mercredi 3 mai 2023 : C’est la grande soirée de Devon qui va recevoir le trophée de la chambre de commerce. Mais alors qu’il discute avec Elena du soir où elle est rentrée contrariée de la clinique, elle lui apprend dans un premier temps que Jared a fait une overdose et ensuite, qu’elle a passé la nuit avec Nate. Interrogée sur la distance qu’il y a entre elle et Nate, Amanda annonce à Lily, puis à Phyllis que Nate a rompu avec elle. William se rend auprès de Jack pour l’épauler, en l’incitant à parler de Dina.

Jeudi 4 mai 2023 : Le gala s’est soldé par un coup de poing de Devon envers Nate, qui se retrouve avec une entaille profonde au niveau de la main. Elena implore Devon de lui pardonner son écart avec Nate, mais il est déterminé à la quitter. Mariah et Nicholas font la morale à Faith car celle-ci a quitté la maison sans rien dire pour rejoindre une amie. Chance annonce à Abby qu’il réintègre la police. Les deux amoureux semblent plus complices que jamais.

Vendredi 5 mai 2023 : Kyle rencontre Summer. Il comprend qu’elle n’a toujours pas confiance en lui et qu’elle l’a espionné les jours précédents. Gloria subit de nombreuses questions de la part de Kevin et Michael, qui ne croient pas à son travail pour un producteur d’Hollywood. Elle finit par avouer à Chloé que sa famille lui manque. Jack, après avoir partagé La larme d’amour en plusieurs pièces, les offre à ses sœurs, son fils et sa nièce. Elena quitte le domicile de Devon, indifférent à ses larmes. Il invite Amanda à l’accompagner à New York. Nate avoue son amour à Elena, qui ne veut rien entendre.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.