Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 17 au 21 avril 2023

5 ( 7 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 17 au 21 avril 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Kyle et Summer qui s’apprêtent à partir se marier en secret.







Publicité





De son côté, Adam est dans la tourmente à la suite de la publication de l’article à son sujet. Et Elena et Nate craquent et passent la nuit ensemble…

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 17 au 21 avril 2023

Lundi 17 avril 2023 : La publication de l’article sur Adam est source de nombreuses tensions. Jack cherche à savoir ce que sa mère essaie de lui dire et fait un lien avec un collier volé, La larme de l’amour. Elena est troublée par le rapprochement entre Devon et Amanda. Elle trouve du réconfort à la clinique auprès de Nate. Kyle et Summer s’apprêtent à partir pour se marier en secret.



Publicité





Mardi 18 avril 2023 : A la suite d’une garde particulièrement éprouvante, Elena et Nate craquent et passent la nuit ensemble dans la salle d’examen de la clinique. Elena regrette aussitôt ce qu’il s’est passé et part précipitamment, ne prenant pas la peine de saluer Nick en sortant. Elle espère retrouver Devon, mais ce dernier passe la soirée avec Amanda pour partager d’autres souvenirs d’Hilary. Mariah tente de remonter le moral à Faith suite à la publication de l’article sur Adam et à la veille de l’opération de Sharon, en vain. Elle décide alors de demander l’aide de Nick. Sharon passe la soirée avec Rey, qui la soupçonne d’avoir quelque chose à lui demander. Kevin et Esther essaient de changer les idées à Chloé, qui est très impatiente d’accoucher.

Mercredi 19 avril 2023 : Lily reproche à Devon d’avoir appris par William qu’Amanda était la jumelle d’Hilary. William et Lily ont gagné le procès et celui-ci veut continuer à s’acharner sur Adam mais Lily, prudente, refuse. Tous les contacts professionnels de Chelsea l’abandonnent pour sa nouvelle ligne, suite au scandale de l’article. Furieux, Adam souhaite se venger de William.Chelsea l’exhorte à la prudence, mais il refuse d’écouter. Jack continue son enquête sur le mystérieux collier et contacte Lauren, dont le père a été en possession du bijou. Kyle et Summer avertissent leurs parents par mail qu’ils vont se marier le lendemain. Jack, Phyllis et Nicholas s’inquiètent de cette rapide union. Phyllis propose un partenariat pour louer les chambres du Grand phénix à des clients de la société Newman, mais Victoria refuse. Nikki et elle se réconcilient.

Jeudi 20 avril 2023 : Chance reproche à Adam de ne pas avoir réussi à empêcher William d’arriver à ses fins. Chez Chancellor communications, Chelsea accuse William de ne pas avoir pensé aux dommages collatéraux en publiant l’article sur Adam. Alors que ce dernier demande à un complice de couper le courant de Chancellor communications pour distraire William le temps qu’il fouille sa chambre d’hôtel, Chelsea se retrouve piégée dans l’ascenseur après avoir quitté le bureau de William. Faith se montre distante avec Sharon. Cette dernière demande à Mariah de parler avec sa sœur pour l’encourager à s’ouvrir.

Vendredi 21 avril 2023 : Nikki s’inquiète de ce que pourrait faire Victor et demande de l’aide à Nick. Il se rend chez Chelsea avec Adam, pour la convaincre de quitter Genoa au plus vite. Adam est en colère contre Chelsea car elle refuse de le laisser gérer cette situation seul. Elle lui annonce ensuite vouloir partir. William est persuadé qu’Adam est responsable de la panne de courant chez Chancellor Communications, et qu’il s’est également introduit dans sa chambre pour chercher des documents l’incriminant. Lily propose à William de traiter d’autres sujets. Phyllis apprend que son emprunt a été racheté par la holding Ponte Vecchio, et finit par comprendre qu’il s’agit de Victoria. Nick voit que Phyllis a des soucis, mais elle refuse de lui en parler. Abby et Chance passe la journée ensemble, en amoureux.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note