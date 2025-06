Secret Story du 12 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 12 juin 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mercredi des habitants dans la maison des secrets !





Premier réveil pour les habitants dans la maison des secrets et dans la maison de cristal. Dans la maison principale, on est focus sur l’enquête sur la maison de cristal, ils doivent trouver le nombre exact d’habitants dedans.







Publicité





Dans la maison de cristal, Aïmed jaune ses colocataires. Il interroge Pimprenelle sur Adrien.

Le téléphone de cristal retentit pour la première fois. Il permet aux habitants des deux maisons de communiquer. Théo interroge Anita pour demander combien ils sont, elle dit qu’ils sont juste 2 filles. Plus tard, le téléphone de cristal sonne de nouveau. Romy décroche et parle d’Adrien à Anita, qui nie. Anita fait une erreur en disant brun, Romy pense donc qu’ils sont 4.



Publicité





La Voix réunit les habitants de la maison des secrets pour un jeu afin de remporter une connexion avec la maison de cristal pour avancer dans leur enquête. Il s’agit de questions / réponses où il faut être honnête. Célia essaie de piper le jeu mais ils remportent une connexion. Les habitants comptent 5 chaises et 5 verres sur la table.

La Voix propose à Adrien de dépenser 300 euros de sa cagnotte pour remporter un avantage stratégique. Il accepte, il s’agit de figurines en carton grandeur nature pour induire les habitants en erreurs ! Ils les placent un peu partout avant la nouvelle connexion.

Côté chasse aux secrets, certains s’intéressent à Damien et doutent de son accent canadien.

Le soir, c’est la soirée d’anniversaire de Célia, qui fête ses 21 ans. Musique, ballons et gâteau au programme ! Dans la maison de cristal, on entend la fête et ils sont clairement dégoûtés ! La Voix leur annonce ensuite qu’ils vont passer un coup de téléphone pour souhaiter l’anniversaire de Célia. Et ils ont une carte pour écrire des mots à Célia. Ils tentent de faire plus d’écriture différentes pour berner les autres habitants…

La Voix fait passer des parts de gâteau à la maison de cristal… Et comme ils ont croire qu’ils sont 2, ils n’ont que 2 parts ! Anita s’isole avec Aïmed, ils vont un pacte tous les deux… Aïmed joue clairement sur plusieurs tableaux.

A LIRE AUSSI : Secret Story 2025 : découvrez tous les secrets des candidats ! (liste complète)

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 12 juin 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.