Audiences Secret Story : la quotidienne confirme son succès sur TFX

Publicité





Deux semaines après son grand retour très attendu, la saison 13 de Secret Story continue d’enflammer les audiences chaque soir sur TFX. La quotidienne du mercredi 25 juin, diffusée à 19h, a réuni 530 000 téléspectateurs, un score remarquable qui confirme l’engouement du public pour cette nouvelle édition.











Publicité





La performance est d’autant plus impressionnante qu’elle signe plusieurs records historiques pour la chaîne, notamment sur les cibles prioritaires :

– 13% de part d’audience sur les 25-49 ans : un record historique pour la quotidienne de « Secret Story »

– 18% de PdA sur les 15-34 ans, cible cœur de l’émission, qui place TFX en leader national

– 12% de PdA sur les FRDA-50 (femmes responsables des achats de moins de 50 ans)

– 12% de PdA sur les 15-24 ans

Grâce à ces excellents résultats, TFX se classe large leader TNT sur toutes les cibles commerciales clés.



Publicité





Le retour du programme culte, porté par un casting renouvelé, des secrets captivants et une mécanique modernisée, semble donc avoir conquis les téléspectateurs. De bon augure pour la suite de la saison, alors que les tensions et rebondissements s’intensifient dans la Maison des Secrets. Rendez-vous ce soir à 19h pour la quotidienne et à 21h10 pour le prime !

Sondage Secret Story 13 nominations 2 : qui doit rester ?