Secret Story du 13 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 13 juin 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de jeudi des habitants dans la maison des secrets !





Les habitants se lèvent avec en tête que l’enquête sur la maison de cristal touche à sa fin. Les candidats de la maison de cristal espèrent bien rejoindre la maison des secrets et Anita sait qu’elle va retrouver Noah, son ex avec qui elle partage un secret commun.







Pimprenelle et Adrien se rapprochent. Pimprenelle a un crush, elle espère qu’Adrien est sincère. Et dans la maison des secrets, Constance et Damien attisent les soupçons. Mayer pense qu’ils ont une semaine pour faire croire qu’ils sont en couple ! Il a touché juste !

Marianne espionne Pimprenelle et Adrien en se cachant derrière les chaises et elle les entend parler de leur secret ! Ils sont en panique quand elle se relève. Mais en réalité, au confessionnal, Marianne avoue qu’elle n’a rien entendu.



La Voix fait une proposition à Pimprenelle : pour 500 euros, elle peut brouiller les pistes avec une gourde personnalisée au prénom de leur choix qui sera déposée dans le cellier. Elle accepte.

Dernière connexion entre les habitants des 2 maisons et la gourde dupe bien tout le monde ! Et Célia et Aïmed, les gardiens de la transparence, se retrouvent. Célia assure à Aïmed que les autres n’ont pas le bon nombre. La Voix leur montre de premières images stratégiques. Ils voient une conversation entre Théo et Marianne, qui parlent de leurs doutes sur Damien et Constance. La Voix leur demande s’ils veulent diffuser la vidéo à l’ensemble des habitants, ils valident ! Ils voient ensuite une seconde vidéo : ils ont failli se faire surprendre le premier soir en parlant trop fort.

Alerte dans la maison, la fameuse vidéo est diffusée. La Voix demande ensuite aux habitants leur réponse quant au nombre d’habitants dans la maison de cristal : ils se décident pour dire 5 ! C’est raté ! Les habitants de la maison de cristal vont donc intégrer la maison de secrets et décider qui envoyer à leur place.

Pimprenelle décide d’échanger avec Damien, Anita avec Romy, Adrien avec Mayer, et Aïmed avec Célia. Célia ne comprend pas son choix tandis qu’Aïmed explique au confessionnal qu’il voulait avoir sa taupe dans la seconde maison.

Damien et Constance vont maintenant devoir protéger leur secret d’être un faux couple tout en étant séparés. C’est ensuite l’heure du switch des habitants ! Pimprenelle, Anita, Adrien et Aïmed font la connaissance des autres habitants.

Noah retrouve Anita, son ex, mais évidemment ils font mine de ne pas se connaitre. Ils s’isolent discrètement et décident de se faire confiance. Et clairement, Anita est toujours sous le charme de Noah !…

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 13 juin 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.