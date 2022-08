Un si grand soleil du 24 août : Jade a-t-elle tué Myriam ? (résumé épisode 958 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 24 août, spoiler résumé de l’épisode 958 en avance – Fan de la série de France 3 « Un si grand soleil » et impatient de découvrir sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 24 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex débarque au camping pour voir Jade. Il lui demande clairement où elle était au moment de la mort de Myriam. Elle lui explique qu’elle était dans un institut. Sous les yeux de Gary et Ludo, Alex emmène Jade au commissariat ! Il l’interroge et s’emporte violemment.

Manu débarque et demande à parler à Alex. Il lui explique qu’il n’est plus sur l’enquête et qu’il dérape. Manu pense qu’elle est innocente et lui demande d’arrêter de faire n’importe quoi.



Marc se réveille sur le canapé, il va mal et n’ira pas travailler. Louis arrive, il s’inquiète pour son père. Il lui dit qu’il est désolé de tout ce qui s’est passé, Marc lui dit qu’il y est pour rien.

Laetitia appelle Christophe pour lui annoncer que son prêt a été accepté. Il est ravi et promet de rééquilibrer les comptes du cabinet très vite.

Akim et Elise enquêtent sur la mort de Teddy. Ses employeurs ne comprennent pas, pour eux c’était un gamin sans histoire.

Victor appelle Claire pour lui assurer de son soutien suite à la mort de Myriam. Elle est froide et explique se rendre au commissariat car elle doit être interrogée. On lui pose des questions au sujet de Jacques Moore. Claire parle de la pression d’Elisabeth et des relations tendues entre elles. Mais elle assure que jamais Elisabeth n’aurait fait de mal à Myriam. Claire explique que Louis lui en voulait, il était en colère.

Alain reçoit un patient qu’il doit opérer. Mais il doit partir en Espagne pour son travail, il veut attendre une dizaine de jours. Alain lui explique que ce n’est pas possible, il risque de mourir.

Akim et Elise commencent à croire que Teddy était au mauvais endroit au mauvais moment. Ils partent sur une piste de dealers dans la cité. Pendant ce temps là, Antonin est félicité pour sa semaine de stage.

Au cabinet vétérinaire, Christophe félicite Charles pour son efficacité. Il lui dit qu’il peut rentrer chez lui et le remercie. Charles lui dit que quand il aura fini sa 5ème année il serait ravi qu’il l’embauche. Christophe promet d’y penser.

Louis rentre chez sa mère, Léonor veut lui parler. Elle s’inquiète pour lui et lui demande de lui parler. Louis s’énerve et l’envoie balader. Mais Léonor est convaincue qu’il lui cache quelque chose. Elle a senti l’essence sur son pull. Il explique que c’était avec Kira en voulant faire un feu sur la plage. Il assure qu’il ne cache rien.

Dylan et Charles discutent, Dylan pense que son ami se fait exploiter par Christophe. Manu informe Alex que Jade a bien un alibi chez la masseuse. Alex pense que c’est une complice, Manu lui met un stop et lui demande de lâcher l’affaire. Manu lui demande de lui faire confiance, Alex pleure mais accepte.

Un si grand soleil du 24 août extrait, Alex soupçonne Jade

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

