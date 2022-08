Mask Singer : qui se cache derrière le Dalmatien ? Indices

4.9 ( 7 )

Mask Singer saison 4 – C’est aujourd’hui que Camille Combal donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison « Mask Singer » en compagnie de Chantal Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa. Et on peut dire que les costumes sont toujours aussi impressionnants !







Publicité











Publicité





Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière le Dalmatien ?

Un costume est particulièrement énigmatique : le Dalmatien. Il est rose et TF1 a déjà dévoilé deux indices que l’on vous propose de découvrir dès maintenant. On peut dire que l’enquête ne s’annonce pas facile !

Indice n°1 : « Ma Voix vous a déjà impressionné dans bien des registres »

Indice n°2 (en commun avec le bébé) : « Notre carrière a été couronnée d’un molière »



Publicité





VIDÉO Mask Singer un indice sur le Dalmatien

Ces indices vous aident t-ils ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 23 août à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note