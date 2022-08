« Most wanted criminals » du 3 août 2022 : vos 4 épisodes ce soir sur TF1

3 ( 2 )

« Most wanted criminals » du mercredi 3 août 2022 – Après un an de pause, TF1 reprend ce soir la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Most wanted criminals ». Au programme, 4 épisodes inédits à la suite.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Most wanted criminals » du 3 août 2022 : vos 4 épisodes de ce soir

Saison 2 épisode 5 – La ligne rouge : Lacroix, Barnes, Crosby et Hanna doivent retrouver les responsables d’une tuerie dans une forêt, à la frontière américano-canadienne. Les victimes étant d’origine mohawk, l’équipe est assistée de l’agent Fitts, attaché aux affaires criminelles impliquant des Amérindiens. Deux hommes ont été immédiatement identifiés. Ils font partie d’un petit groupe ultranationaliste, « Les nouveaux patriotes », qui s’est donné pour mission de « veiller au bon ordre » dans la zone frontalière. Grâce au témoignage d’une survivante, les enquêteurs apprennent qu’un troisième homme est impliqué dans cette affaire…

Saison 2 épisode 6 – Changement de plan : Peter et Sam, deux anciens détenus en liberté conditionnelle, s’introduisent au domicile d’une famille de riches fermiers. Ils tuent les hommes, enlèvent la mère et la petite Gracie. Ce qui ressemble à un crime crapuleux s’avère ressembler davantage à une réunion de famille lorsque l’équipe de Jesse découvre les liens d’amour qui unissent Amelia et Peter. Pendant ce temps, Crosby s’installe chez Hana à cause d’une fuite d’eau chez lui. Il ne tarde pas à tomber sous le charme de Zadie, la colocataire d’Hana.



Saison 2 épisode 7 – La grande arnaque : Travis Russel s’enfuit quelques heures avant le début de son procès et et s’empare de la voiture d’un jeune couple après les avoir assassinés. Jess LaCroix et son équipe, assistés par Jackie, l’agente de cautionnement de Travis, tentent de le retrouver avant qu’il ne fasse plus de dégâts. Ils découvrent que Travis est mêlé à un trafic de faux tickets à gratter. Doublé par son acolyte Flora, une voyante avec qui il a monté l’opération, il se lance dans une frénésie meurtrière pour la retrouver et se venger. Il finit par la trouver chez elle, mais Flora se défend et le tue. Elle se fait arrêter par le FBI alors qu’elle tente de s’enfuir, le corps de Travis caché dans le coffre de sa voiture. Quatre ans après la mort de sa femme, Jess LaCroix décide de reprendre en main sa vie sentimentale et tente de séduire la professeure d’équitation de Tali, mais il essuie un échec.

Saison 2 épisode 8 – Alerte enlèvement : L’équipe de Jess doit retrouver Caleb, un jeune garçon âgé de 8 ans, enlevé après le meurtre de sa mère et de son arrière-grand-mère. Le suspect est Samuel Smith qui, après examen de son casier judiciaire, semble motivé par des pulsions pédophiles. Clinton étant toujours absent, Jess fait venir en renfort un nouvel agent, Ivan Ortiz, qui doit très vite s’intégrer afin de mener à bien cette chasse à l’homme. Etant parvenus à lui tendre un piège, les enquêteurs se retrouvent face à Samuel Smith, qui leur réserve une bien mauvaise surprise et les contraint à engager une course contre la montre afin de sauver Caleb…

La bande-annonce

Inédit, Most Wanted Criminals revient pour de nouvelles enquêtes. ▶️ Demain à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/63Ziu2Gitg — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) August 2, 2022

« Most wanted criminals » revient ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay sur MYTF1.fr

