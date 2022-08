Plus belle la vie du 3 août : Jean-Paul craque pour Prune (résumé et vidéo épisode 4592 en avance)

4.4 ( 7 )

Plus belle la vie spoiler, résumé de l’épisode 4592 du mercredi 3 août en avance – Si vous êtes fan de la série de France 3 « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend, alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 3 août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





L’équipe de pompiers continue l’enquête, avec Baptiste et Justine.

Kevin se réveille avant Camille, il en profite pour remettre la clé de son journal dans son sac. Il se cogne et réveille Camille. Elle le trouve bizarre et le remercie ensuite de l’avoir aidé à se réconcilier avec Emma.







Publicité





Au Marci, Sylvia réorganise la terrasse. Barbara ne comprend pas mais Sylvia finit par la convaincre…



Publicité





Prune est avec Jean-Paul, Patrick et les bébés. Ils attendent la réponse de l’actrice. Prune dit avoir reçu un sms de Jennifer, elle a adoré et ils prennent les deux bébés !

Justine trouve un éclat d’ormeau, Baptiste reconnait qu’elle a l’oeil et le colonel les félicite.

Jean-Paul s’emballe au sujet des bébés alors que Patrick trouve ça trop beau pour être vrai. Il lui rappelle qu’ils enquêtent sur une arnaque.

Sylvie a organisé le date entre Emilie et Etienne. Ils arrivent et elle leur offre des cocktails…

Baptiste tombe Eric et Simon, il parle de l’incendie et leur conseille de s’éloigner. Justine lui demande s’il connait Eric depuis longtemps, Baptiste lui explique qu’il était flic et qu’ils ont eu des hauts et des bas.

Etienne et Emilie font connaissance. Patrick passe et demande à Emilie de garder Raphaël. Il est persuadé d’avoir déjà vu Etienne.

Jean-Paul reçoit Prune, qui lui annonce que les bébés n’ont pas été retenus. Elle a peur qu’il la prenne pour une arnaqueuse. Jean-Paul lui assure que non et lui offre un verre.

Emilie reconnait auprès de Sylvia qu’elle est sous le charme d’Etienne. Thomas en profite pour vanner Sylvia et lui demande si elle compte revenir travailler un jour…

Prune et Jean-Paul trinquent. Prune parle de Jean-Paul comme l’homme parfait. Elle veut l’embrasser, Jean-Paul s’esquive en prétextant avoir entendu les bébés pleurer. Il envoie un sms à Patrick pour qu’il vienne ! Mais Patrick est au commissariat, il essaie de retrouver le mec qui était avec Emilie.

Patrick débarque, Prune explique qu’il faudrait surenchérir pour que les bébés soient pris : 15.000 euros. Patrick comprend que c’est une arnaque alors que Jean-Paul la dévore des yeux ! Patrick ramène Prune chez elle.

L’enquête sur le piromane continue. Ils cherchent à comprendre son plan. La police scientifique, les appelle, ils ont retrouvé une emprunte sur le coquillage.

Kevin parle à Emma de ce qu’il a vu dans le journal intime. Emma est convaincue que Camille et Jacob ont tué César. Elle demande à Kevin de l’aider à la faire avouer…

Plus belle la vie du 3 août, extrait vidéo : Jean-Paul prêt à craquer pour Prune

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note