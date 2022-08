Un si grand soleil : votre soirée exceptionnelle ce 3 août, 6 épisodes à la suite (VIDÉO)

3 ( 2 )

Un si grand soleil, votre soirée du mercredi 3 août 2022 – Nouvelle soirée exceptionnelle de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ce soir mercredi soir à 20h45 sur France 2. Au programme aujourd’hui, pas moins de 6 épisodes inédits à la suite !







A suivre dès 20h45 sur France, ou en avant-première et replay sur france.tv







Synopsis de votre soirée de Un si grand soleil

Enzo en veut terriblement à Florent pour la mort d’Aurore. Il est dans le déni sur ce qui s’est réellement passé et s’installe chez sa mère.

Claire apprend que Victor a sympathisé avec Hélène. Elle est furax et reproche à son père de ne pas s’être méfié. Mais Victor affirme qu’Hélène est très loin du portrait qu’elle lui en avait fait…



De son côté, Gary apprend que Carole n’est pas morte. Mais elle lui fait ses adieux…

Tandis que Ludo vit des nouveaux débuts, Akim se rapproche de plus en plus de sa cible. Pendant ce temps, Jacques remue ciel et terre pour trouver une solution à ses difficultés.

Quant à Jacques Mourre, il est au bord de la faillite. La spirale provoquée par sa chute va entraîner beaucoup de monde dans son sillage.

Un si grand soleil, extrait du 3 août – Claire apprend la vérité sur Victor et Hélène

Le casting

Avec : Mélanie Maudran (Claire), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Yvon Back (Becker), Marie-Gaëlle Cals (Cécile), Emma Colberti (Eve), Elisabeth Margoni (Maryline), Fabrice Deville (Florent), Téïlo Azaïs (Enzo), Coline Ramos-Pinto (Kira), Benjamin Bourgois (Alex), Chrystelle Labaude (Elisabeth), Frédéric Van den Driessche (Alain), Bertrand Farge (Victor), Pauline Paolini (Myriam), César Meric (Marc), Sylvain Boccara (Louis), Maéva Pasquali (Leonor), Olivier Pagès (Jacques), Sophie Le Tellier (Hélène), Nadia Fossier (Alix), Shirley Bousquet (Laetitia), Tonya Kinzinger (Janet), Lucile Krier (Noémie), Catherine Wilkening (Claudine), Guillaume de Montlivault (Blamont), Samuel Abitbol (Rémi), Maëlle Mietton (Alice), Folco Marchi (Ludo), Aïssam Medhem (Akim), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Malya Roman (Elise), Shemss Audat (Jade), Léonie Dahan-Lamort (Camille), Maeva El Aroussi (Inès)…

