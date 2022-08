« Pékin Express : duos de choc » : et les gagnants sont… (résumé + replay finale 10 août)

4.5 ( 11 )

« Pékin Express : duos de choc » résumé de la finale du mercredi 10 août 2022 – C’est parti pour la grande finale de la saison de Pékin Express après l’élimination de Valérie Trierweiller et Karine mercredi dernier. Les deux binômes finalistes s’affrontent ce soir : Inès Reg et sa soeur Anaïs, et Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin.







Durant cette soirée, ils vont participer à 2 sprints intermédiaires, avec à la clé pour le binôme vainqueur 30 secondes d’avance sur les advsersaires pour le sprint final !

C’est parti. Les deux binômes se remémorent le chemin parcouru et tous veulent remporter la victoire !







Ça commence mal pour Rachel et Valentin, qui jouent de malchance. Leur chauffeur roule doucement et est hésitant. Et Stéphane leur a préparé une épreuve digne d’une finale : un slalom en tuk-tuk, à l’aveugle en étant guidé par son binôme ! Des boites mystères les attendent avec des clés, dont l’une ouvrira un coffre avec la suite des instructions.



Inès et Anaïs arrivent les premières. Elles démarrent donc le parcours et découvrent que c’est plus compliqué que ce qu’elles pensaient ! Rachel et Valentin démarrent à leur tour avec du retard, Valentin est tendu et s’énerve. Ils se disputent…

Inès et sa soeur avancent beaucoup plus vite car elles sont en osmoses. Elles repartent donc les premières avec l’enveloppe contenant la destination finale où Stéphane les attend. Mais par malchance, leur chauffeur se trompe de direction ! Elles finissent en tuk-tuk, Rachel et Valentin les dépassent ! Les deux soeurs ne lâchent rien et poursuivent plus loin en tuk-tuk alors que Rachel et Valentin sont entrain de courir. Inès et Anaïs arrivent en tête à quelques secondes près !

Rachel et Valentin se disputent encore… Place ensuite à une soirée cool à l’hôtel. Les deux binômes savourent.

Le lendemain, place au dernier jour de l’aventure ! C’est d’abord le 2ème sprint intermédiaire. Direction un marché pour une nouvelle mission, qui va demander de la cohésion. Il s’agit de cuisiner attachés et seulement avec la main droite ! Rachel et Valentin valident cette mission les premiers. Mais c’est finalement encore Inès et Anaïs qui remportent le sprint ! Elles vont donc partir avec 1min d’avance pour le sprint final.

C’est très serré entre les 2 binômes. Ça se joue sur les 10 derniers kilomètres qui les séparent de l’arrivée. La fin se fait en courant et l’émotion gagne les deux binômes ! Qui va l’emporter ? C’est finalement Inès Reg et sa soeur Anaïs qui remportent la victoire !

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

