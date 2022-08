Plus belle la vie du 11 août : les adieux à César (résumé et vidéo épisode 4598 en avance)

5 ( 3 )

Plus belle la vie du 11 août spoiler, résumé de l’épisode 4598 en avance – Accro à « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 11 août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Xavier Revel remonte les bretelles aux pompiers au sujet du suspect qu’ils ont laissé filer. Les pompiers lui rappellent qu’ils ne peuvent pas interpeler quelqu’un ! Xavier demande où est Kevin, Baptiste précise qu’il est à la cérémonie en l’honneur de César.

Rochat, Emma, Kevin, Barbara et Sabrina. Il parle de César avant de disperser ses cendres.



Le Père Luc et Mirta se baladent place du Mistral quand ils se font agresser. Mirta a eu peur.

Eric est avec Simon, il regrette l’arrivée de son ex mais Simon lui explique qu’il ne pouvait pas le mettre dehors, il l’a beaucoup aidé.

Barbara est avec Emma, elles se remémorent César avec émotion. Barbara confie à Emma qu’elle est la seule femme qu’il a aimé.

Nelson parle avec Luc, qui lui avoue que Mirta la bouleverse un peu trop… Nelson lui conseille de se confier. Nelson comprend que Luc est tombé amoureux de Mirta.

Eric et Simon entendent à la radio qu’il y a de nouveaux départs de feu.

Mirta se morfond au bar du Mistral. Yolande vient la voir et lui demande ce qui la tracasse… Mirta lui confie qu’il est plus jeune qu’elle, Yolande pense que ce n’est pas un souci. Elle lui conseille de foncer !

Au commissariat, Patrick est avec une adepte d’Olivier, il tente de la faire parler. Elle nie toute implication. Le labo appelle Patrick et confirme son innocence.

Sur la place, Eric retrouve Ariane. Il lui parle de l’ex de Simon. Elle lui annonce qu’ils ont retrouvé le corps de César et que c’est Camille la coupable. Eric n’est pas intéressé, il lui confie que ça ne l’intéresse plus.

Mirta vient voir le Père Luc au confessionnal pour lui parler. Elle veut se libérer. Mais Luc la coupe, il a une confession à lui faire : il a des sentiments pour elle ! Il lui explique qu’il l’a su dès le premier jour. Il lui annonce qu’il l’aime et lui demande si elle aussi elle ressent la même chose. Mirta prend la fuite !

Eric rentre au moment où Marc le critique auprès de Simon… Il le prend à la rigolade.

A la secte, Olivier brule des papiers et explique que la police ne trouvera rien si elle revient.

Eric montre à Simon qu’il a planqué un flingue au cas où. Simon ne comprend pas, il n’a jamais eu besoin de ça.

Justine est avec Baptiste, qui regrette de ne pas avoir arrêté la piromane. Justine lui dit qu’il n’a rien à se reprocher. Pendant ce temps là, Mathis refuse de manger et réclame son père. Emma n’en peut plus et appelle Baptiste pour qu’il parle à son fils. Baptiste explique à son fils au téléphone qu’ils ne s’aiment plus avec sa mère et qu’il a une nouvelle maison où il pourra revenir… Emma raccroche, Baptiste est en colère et lui reproche d’utiliser leur fils.

Plus belle la vie du 11 août, extrait vidéo : les adieux à César

