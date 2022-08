Un si grand soleil spoilers : la mort de Myriam, résumés jusqu’au 26 août 2022

5 ( 1 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 26 août 2022 – Pour les fans du feuilleton du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 août 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’un terrible drame va survenir chez L Cosmétiques : Myriam est morte ! Elisabeth va écourter ses vacances et rentrer d’urgence.

De son côté, Claire est effondrée ! Pareil pour Alex, qui ne se remet pas de la mort de sa cousine. Un enterrement riche en émotions va avoir lieu.



Publicité





Lundi 22 août 2022, épisode 961 : Alors que Bertier fait une terrible découverte à L. Cosmétiques, une onde de choc atteint Claire de plein fouet. Pendant ce temps, une guerre entre dealers est-elle en train de se déclarer à Montpellier ?

Mardi 23 août 2022, épisode 962 : Tandis qu’Elisabeth écourte ses vacances et rentre chez elle en catastrophe, Alex est prêt à tout pour trouver un coupable. Léonor, quant à elle, s’inquiète surtout pour son fils.

Mercredi 24 août 2022, épisode 963 : Tandis qu’Alex retrouve une vieille connaissance sur son chemin, Élise reste perplexe face au profil de leur jeune victime. Christophe, lui, a un nouvel acolyte avec qui travailler.

Jeudi 25 août 2022, épisode 964 : Tandis qu’Elisabeth essaie de tenir le coup, Virgile et Alix ont tous les deux de nouveaux projets très prometteurs. Pendant ce temps, Louis a du mal à masquer son malaise.

Vendredi 26 août 2022, épisode 965 : Alors qu’une guerre entre dealers est déclarée et menace de faire de gros dégâts, Alex se prépare pour un enterrement chargé d’émotions. Manu, lui, doit reparler avec une vieille connaissance.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 8 au 12 août 2022 en cliquant ICI

du 15 au 19 août 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note