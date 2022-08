Plus belle la vie du 8 août : Camille passe aux aveux (résumé et vidéo épisode 4595 en avance)

4.6 ( 7 )

Plus belle la vie spoiler, résumé de l’épisode 4595 du lundi 8 août en avance – Si vous êtes assidu à la série de France 3 « Plus belle la vie » et que vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 8 août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Kevin fait découvrir à Camille le mobil home qu’il a loué pour leurs vacances, mais c’est un piège : Emma est également là, et ils comptent enfermer Camille jusqu’à ce qu’elle leur dise toute la vérité.

Malgré leurs questions, Camille reste murée dans son mensonge, et Emma, hors d’elle, sort en claquant la porte. Kevin supplie Camille de tout lui raconter, au nom de leur histoire d’amour. Camille avoue tout, et lorsqu’Emma revient, Kevin se détache de Camille…



Luc, convaincu d’avoir déjà vue Mirta quelque part, lui propose de former équipe pour mener une opération d’aide aux sinistrés des incendies. Luna le trouve canon pour un prêtre. Au confessionnal, Mirta se sent coupable d’éprouver des sentiments pour cet homme…

Sylvia débarque dans la chambre de Vidal et insiste pour savoir quand il reverra Vanessa. Vidal et Emilie trouvent qu’elle va trop loin dans ses délires de Cupidon…

