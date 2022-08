Secret Story fête ses 15 ans le 26 août sur TFX

5 ( 7 )

TFX célèbre le 15ème anniversaire de Secret Story le vendredi 26 août 2022 à 21h05. En juin 2007, naissait « Secret Story » une émission qui allait révolutionner la télé-réalité et marquer le paysage audiovisuel français !







Pour fêter les 15 ans de « Secret Story », la Voix a convié ses habitants les plus emblématiques pour vous dévoiler les dessous de leur aventure : Tatiana Laurens, Xavier Delarue et Erwan Henaux saison 1, Émilie Nef Naf saison 3, Amélie Neten et Benoît Dubois saison 4, Marie Garet saison 5, Anaïs Camizuli et Eddy Ben Youssef saison 7, Coralie Porrovecchio et Rémi Notta saison 9, Sarah Lopez saison 10 et beaucoup d’autres.







Vous retrouverez également ses deux animateurs, Benjamin Castaldi et Christophe Beaugrand, qui vous révèleront pour la première fois, tout ce qu’il se cache derrière les apparences…

À travers ce documentaire, la Voix vous raconte tous les secrets de fabrication de « Secret Story »

– UN CONCEPT ORIGINAL AVEC UN CASTING DE HAUT VOL : pendant 10 semaines, 16 candidats ayant un secret vont vivre enfermés dans la Maison des Secrets et tenter de découvrir le secret de ses autres habitants. Retrouvez les images exclusives des castings des candidats.



– UNE CHASSE AUX SECRETS : qui tient en haleine tous les habitants.

– UN VRAI FEUILLETON : 11 saisons avec de grandes histoires d’amour mais aussi des joies et des peines.

– UNE MAISON MYSTÉRIEUSE : qu’elle soit sur terre ou dans les nuages, la Voix a toujours mis un point d’honneur à ce que la Maison des Secrets en mette plein les yeux à ses habitants.

– DES PERSONNAGES EMBLÉMATIQUES : de saisons en saisons, la Maison des Secrets a vu défiler des personnages plus haut en couleurs les uns que les autres.

– DES GAGNANTS MYTHIQUES : des gagnants qui ont su conquérir le cœur du public et qui, chacun à leur manière, ont marqué l’histoire de l’émission.

« SECRET STORY : 15 ANS LES SECRETS D’UN PHÉNOMÈNE » VENDREDI 26 AOÛT À 21H05 SUR TFX

