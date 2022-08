Secrets d’histoire du 29 août : ce soir, une spéciale Diana

5 ( 1 )

Secrets d’histoire du 29 août 2022 – Stéphane Berne vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». À l’occasion du 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997, France 3 propose un émission inédite de Secrets d’histoire sur la princesse de Galles.







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Secrets d’histoire du 29 août 2022

Qui est cette inconnue mondialement célèbre qui va périr violemment dans un accident de voiture le 31 août 1997, il y a vingt-cinq ans ? Diana est l’une des femmes les plus photographiées au monde – une de ces femmes qui, sans être chef d’État, femme politique, artiste ou écrivain, aura marqué notre histoire contemporaine. Pourquoi cette tragédie paraît annoncée à ceux qui ont deviné derrière son magnifique sourire l’ombre d’une tristesse infinie qui a commencé dès sa petite enfance ?

Pourquoi Diana accepte-t-elle d’épouser le prince Charles, héritier du trône ? Que cherche-t-elle, au-delà de l’amour, dans ce nouveau rôle qui va transformer sa vie, son image, et finalement son destin ?



Dans ce numéro inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern lève le voile sur la véritable Diana Spencer, grâce aux témoignages de ceux qui l’ont accompagnée dans les moments joyeux comme malheureux. Voici la véritable Diana Spencer devenue « Lady Di » pour le meilleur et pour le pire…

Intervenants

Philip Thurle (Journaliste), Anne-Elizabeth Moutet (Journaliste), Paul Burrell (Majordome et ami personnel de Diana), Richard Kay (Correspondant au Daily Mail et ami personnel de Diana), Andrew Morton (Biographe et ami personnel de Diana), Marc Roche (Correspondant au Point à Londres), Ingrid Seward (Biographe), Dickie Arbiter (Ancien porte-parole de la reine Elizabeth II), Jayne Fincher (Photographe spécialisée de la famille royale), Jacques Azagury (Créateur de mode / ami personnel de Diana), Patrick Bar (Photographe), Frédéric Maillet (Urgentiste du pont de l’Alma), et le Père Yves-Marie Clochard-Bossuet (Le prêtre qui a prié au chevet de Lady Di).

Ce soir dans « Secrets d’histoire » Stéphane Bern vous raconte en détail la vie de Lady Die.

