« Tandem » du 9 août 2022 : vos épisodes de ce soir sur France 3

« Tandem » vos épisodes du 9 août 2022 – Nouvelle soirée de de rediffusions de votre série « Tandem » ce mardi soir sur France 3. Au programme aujourd’hui et comme tous les mardis cet été, pas moins de quatre épisodes à la suite, tous des rediffusions des saisons 5 et 4.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Tandem » du mardi 9 août 2022 : les épisodes de ce soir

Saison 5, épisode 9 : Juste une illusion – Alors qu’il répète son nouveau tour de magie dans le théâtre de verdure d’O, le célèbre illusionniste Lazlo Kane est tué. Son corps est retrouvé à proximité, au milieu d’une pinède. Il a été empoisonné avec des huiles essentielles de genévrier, mises dans son thermos. Axel, l’un de ses techniciens, avec lequel il s’est disputé la veille, est soupçonné. Mais pour Paul, le meurtrier est forcément un magicien. Il y a 5 ans, Louise Marlin, l’assistance de Lazlo, avait été grièvement blessée lors d’une représentation. Ils s’étaient revus récemment.

Saison 5, épisode 10 : Mascarade – Lors de la fête des Grenats, des hommes habillés en paille, les Grenats (ouvriers, employés…) en poursuivent d’autres habillés en blanc (patrons, médecins…) et tentent de les salir avec des torchons imbibés de lie de vin. Un blanc reste à terre, mort : Aristide Barel, président du carnaval et promoteur immobilier. Léa et Paul vont chercher à savoir qui peut bien en vouloir à cette figure tant aimée du village. Le médecin légiste a trouvé des traces de coups sur le corps de la victime et il est mort asphyxié.



Saison 4, épisode 9 : Le jeune homme et la mer – Le corps d’un moniteur de kitesurf, Eric Delterme, est repêché au petit matin par un secouriste dans la mer. Ravie de reprendre du service, le colonel Soler fait équipe avec le capitaine Marchal sur cette affaire, ce qui n’est pas du goût de Léa, qui se remet à peine du divorce de ses parents et de sa rupture avec Greg. L’enquête s’oriente rapidement vers le monde des sports nautiques. La victime avait pour rival un certain Maxime Viallat, figure du surf de la région.

Saison 4, épisode 10 : L’or blanc – Thomas Marchal, en stage chez les pompiers, vient en aide à un automobiliste mal en point. Ce dernier lui dit qu’il a été empoisonné et s’effondre. Gérant du domaine viticole Le Domaine du Clos, Xavier Martel – la victime – était très endetté à cause de son addiction au jeu. Son vin, l’or blanc, était sa plus belle réussite, mais sa situation financière était tendue et il conduisait l’exploitation à sa perte. Inquiète pour son fils Thomas ayant subi un traumatisme lors de ses débuts sur le terrain, Léa se dispute à nouveau avec Paul, son ex-mari et collègue.

Interprètes

Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan Lebellec), Baya Rehaz (Inès Zaidi), Tatiana Gousseff (Sabine Mauriac), Sarah Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), François Dominique Blin (Franck Marvaud), Patrick Descamps (Pierre Soler), Isabelle Tanakil (Annie Soler)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

