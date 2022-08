« Zone Interdite » du 9 août 2022 : le sommaire de votre émission ce soir sur M6

3 ( 2 )

« Zone Interdite » du mardi 9 août 2022 – M6 vous propose de passer la soirée avec Ophélie Meunier et un numéro en rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir, l'émission a pour thème « Résidences secondaires : tous les Français en rêvent ».







Rendez-vous dès 21h10 sur M6







« Zone Interdite » du 9 août 2022 : sommaire et reportages de ce soir

« Résidences secondaires : tous les Français en rêvent » épisode 1

À la campagne ou à la mer, en famille ou entre amis, depuis la crise sanitaire, de plus en plus de Français craquent pour une résidence secondaire. En un an, la demande a augmenté de 30%. Alors, est-il encore possible de dénicher une maison de rêve à petits prix ? Des bricoleurs amateurs peuvent-ils faire face à de gros chantiers de rénovation ? Est-il possible de mener ces projets à bien en gardant un budget maîtrisé ?



Estelle et Stefan louent un petit appartement à Paris. Mais une folle envie de verdure a poussé ce couple à acquérir une chaumière typique en Normandie, à un prix à peine croyable : 50 000 euros pour 100m², deux dépendances et un grand jardin.

Dans l’Aveyron, c’est le projet malin d’une bande de copains : devenir propriétaire pour 1 000 euros de mise de fond et 85 euros de remboursement chaque mois. Ils sont onze et viennent d’acheter ensemble, pour 89 000 euros, une propriété en bord de rivière et ses 4 000 m².

À dix minutes du parc régional du Perche, dans l’Orne, c’est un projet familial ambitieux dans lequel se sont lancés Alexandra, sa sœur Stéphanie, et Franck son compagnon. Tous les trois viennent de s’offrir une résidence secondaire.

Acheter une maison de 100 m² avec vue imprenable sur la mer et la plage à deux minutes, pour 75 000 euros, c’est possible… en Sicile. Christine et Dominique, originaires d’Étretat en Seine-Maritime, ont trouvé la perle rare et comptent bien ne pas s’arrêter là.

Et à 23h, l’épisode 2

Comment dénicher une maison de campagne à petits prix ? Peut-on mener à bien soi-même les travaux quand on est débutant ? Et pour limiter les frais, est-ce une bonne idée de louer sa maison de vacances lorsque l’on n’en profite pas ? Au bord de la mer ou à la campagne, les équipes de Zone Interdite ont suivi des Français qui ont craqué pour une résidence secondaire. Jamais ils n’ont été aussi nombreux à en rêver : la demande a augmenté de 30% cette année.

Amandine et Florian, 26 et 27 ans, vivent dans la banlieue lyonnaise. Le couple vient de se lancer un défi complètement fou : rénover du sol au plafond un hôtel datant de 1850 pour en faire une maison de campagne.

Depuis qu’ils sont en couple, Florent et Kevin ont un rêve, devenir propriétaires, mais le budget de ces Parisiens ne leur permet même pas d’acheter un studio dans la capitale. Alors, les deux trentenaires viennent d’acquérir, pour 50 000 euros, une grande maison dans le Morvan.

Originaires de Bretagne, Adeline, 38 ans, Johan, 42 ans, et leurs trois garçons sont tombé amoureux du Portugal. En décembre dernier, ils ont acheté une maison de vacances de plus de 100 m², tout près de la plage, au sud du Portugal.

Près de Tours (Indre-et-Loire), Juliette et son frère Arthur se lancent dans un projet insolite. Leurs parents ont acquis il y a vingt ans une propriété de 4 hectares pour 180 000 euros. Mais faute de temps et d’argent, ils ont laissé à l’abandon une dépendance atypique : un moulin à eau.

En Aveyron, nous retrouverons les 11 copains qui se sont lancés ensemble dans l’achat d’une grande maison sur les bords du Lot.

"S'offrir une résidence secondaire, c'est le nouveau projet des Français"

En famille ou entre amis, ils veulent tous avoir leur maison de vacances prête pour l'été ⚒️🏡

« Résidences secondaires : tous les Français en rêvent », c’est ce soir dans « Zone Interdite »

