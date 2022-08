Touche pas à mon poste : nouvelle saison dès le 29 août sur C8

5 ( 5 )

Cyril Hanouna et sa bande de « Touche pas à mon poste » sont de retour pour une nouvelle saison sur C8 dès le lundi 29 août à 19h10.







L’animateur vous prépare une 11ème saison de TPMP de folie. Après avoir cloturé la saison dernière sur des audiences records avec jusqu’à 2 millions de téléspectateurs, cette année vous allez encore vous régaler avec plus d’infos, de débats, d’actualité média et bien sûr plus de « darka ».







Autour de Baba, retrouvez vos chroniqueurs préférés mais aussi de petits nouveaux que vous découvrirez à partir du 29 août.

Ne loupez pas le retour de « Touche pas à mon poste » le lundi 29 août à 19h10 en direct sur C8 !



