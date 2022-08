Les mystères de l’amour de retour le 28 août

5 ( 5 )

Les mystères de l’amour saison 29, reprise de la diffusion – Votre série « Les mystères de l’amour » sera de retour pour de nouveaux épisodes inédits à partir du dimanche 28 août à 19h50 sur TMC.







Alors que Laly et José profitent de leurs derniers moments de vacances en tête-à-tête, le retour de vacances d’Ingrid et une visite pour le moins impromptue viennent contrecarrer leurs plans… De leur côté, Jimmy et Olga ont eux aussi une bien mauvaise surprise en retrouvant leur water sports après la fermeture estivale.







Pendant ce temps, Fanny et Christian viennent de débarquer à Nashville pour enregistrer le nouvel album de la jeune chanteuse, mais d’étranges individus semblent s’intéresser de près à leurs moindres faits et gestes…

Avec : Hélène Rollès (Hélène), Patrick Puydebat (Nicolas ), Elsa Esnoult (Fanny), Sébastien Roch (Christian), Cathy Andrieu (Cathy), Philippe Vasseur (José), Laure Guibert (Bénédicte), Tom Schacht (Jimmy), Isabelle Bouysse (Jeanne), Laly Meignan (Laly)…



LES MYSTERES DE L’AMOUR saison 29, le DIMANCHE 28 AOUT à 19H50 SUR TMC

