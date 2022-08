Un si grand soleil du 3 août : Enzo remonté contre Florent (résumé et vidéo épisode 938 en avance)

5 ( 10 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l'épisode 938 du mercredi 3 août en avance – Si vous êtes accro à la série « Un si grand soleil » et curieux d'en savoir plus sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans le premier épisode de la grande soirée du 2 août. Rappelons que France 2 diffusera 6 épisodes inédits à la suite.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Enzo regarde les vidéos de menaces qu’Aurore a envoyé à Florent. Manu l’interroge, Enzo est sous le choc et refuse que Florent rentre. Manu lui explique qu’elle l’a manipulé depuis le départ, elle n’était pas amoureuse de lui.



Enzo est en larmes quand il ressort du commissariat. Il rejette son père.

Au camping, Jade est avec Ludo. Il s’est déguisé en femme ! Et quand Jade évoque son « boulot », Ludo affirme qu’il ne veut rien savoir. Il refuse aussi de partir en week-end avec l’argent qu’elle se fait…

Florent a un parloir avec Verneuil, qui demande la date de sa libération. Florent lui annonce que Carole n’est pas morte car il a tout raconté à la police. Florent doit expliquer à Philippe que lors de son arrestation, Aurore est morte.

Enzo erre, seul. Il repense à Aurore. Quand il rentre, Kira veut rester avec lui mais il veut rester seul. Enzo annonce à Kira qu’il va s’en aller, il en veut à son père qu’il tient pour responsable de la mort d’Aurore. Kira trouve qu’il délire.

Jade fait du shopping avec Julie. Ils parlent de Ludo, Julie lui conseille de raccrocher si elle tient à lui. Jade ne sait pas comment vivre autrement.

Léonore appelle Jacques, il lui explique que ça ne va pas du tout. Il croule sous les dettes.

Florent, alerté par Kira, rentre pour parler à Enzo. Enzo pense toujours qu’Aurore l’aimait, il reproche à son père de l’avoir piégée. Il ne veut rien entendre et parle en claquant la porte.

La juge annonce à Carole les nouvelles avancées. Mais il faut attendre que tout le réseau soit démantelé, et le procès. Mais elle doit rester sous protection policière loin de Montpellier jusqu’au procès ! Carole est sous le choc.

Inès annonce à Gary qu’elle reste bosser avec lui. Gary ne veut pas qu’elle se sacrifie pour lui, Inès lui assure qu’elle adore ce job. Il est content. Gary reçoit un appel de Carole, qui lui annonce qu’elle est en vie. Mais Carole lui explique qu’elle est toujours sous protection et qu’elle doit quitter Montpellier. Elle ne peut pas le revoir avant le procès de Verneuil, elle ne veut pas lui demander de l’attendre et lui dit au revoir ! Gary s’effondre dans les bras d’Inès…

Sabine appelle Florent, elle le rassure : Enzo est chez elle. Elle lui explique qu’il est toujours très remonté contre lui. Sabine promet de faire son max pour lui faire entendre raison.

Akim vient diner à la coloc, dans la rue il croise Ludo avec Jade… Il a l’impression de l’avoir déjà vue quelque part et se souvient…

