Un si grand soleil du 4 août : Victor en couple avec Hélène (résumé épisode 939 en avance)

Un si grand soleil spoiler, résumé de l'épisode 939 du jeudi 4 août en avance – Fan du feuilleton de France « Un si grand soleil » et impatient d'en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans le premier épisode de la grande soirée du 4 août. Rappelons que France 2 diffusera 6 épisodes inédits à la suite.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Jacques appelle la banque, il n’arrive pas à faire de virement malgré sa facilité de caisse. Laetitia n’est pas là, sa collègue promet de lui faire passer le message. Louis avec son grand-père, il se verrait bien reprendre l’exploitation plus tard.

Marc propose un week-end à Capri à Myriam. Elle est ravie mais doit le laisser car elle a rendez-vous avec Elisabeth.



Victor vient retrouver Hélène avec des fleurs. Ils s’embrassent…

Claire est avec Florent, qui n’a toujours pas de nouvelle d’Enzo. Claire n’a pas non plus de nouvelle de Victor. Elle refuse de faire le premier pas. Kira l’encourage à le faire, s’appuyant sur le fait qu’il a promis de ne pas la revoir.

Victor repart et avec Hélène, ils prévoient de se rappeler dans la journée.

Laetitia appelle Bertier chez L Cosmétiques. Elle lui demande de vérifier s’ils ont un contrat d’un million d’euros avec Mr Moore. Bertier lui dit qu’il a besoin de regarder avant de la rappeler. Bertier rejoint Elisabeth et Myriam pour les informer du faux que la banque lui a envoyé. Elisabeth demande à Bertier de rappeler la banque pour leur dire la vérité.

Elisabeth annonce à Myriam qu’il faut porter plainte le plus vite possible !

A la paillotte, Victor explique à Sofia qu’il a la tête ailleurs après avoir revu Hélène. Il confie qu’il a craqué…

Myriam demande à Elisabeth s’il faut vraiment porter plainte. Elle lui confirme que oui, ils pourraient être accusés de complicité. Myriam appelle Jacques, qui ne répond pas.

Hélène est heureuse et annonce à David qu’elle change de service plus tôt que prévu.

Jacques vient voir Myriam, qui lui parle du faux contrat. Elle lui annonce que la banque est prévue et que L Cosmétiques va porter plainte.

Hélène parle de Victor à Alix. Elle se sent bien avec lui et veut prendre les choses comme elles viennent. Victor lui envoie un sms pour se retrouver le soir. Pendant ce temps là, Claire vient voir Victor aux Sauvages pour s’excuser. Victor est mal à l’aise… Il refuse quand Claire l’invite à dîner, prétextant d’être fatigué.

Victor retrouve Hélène, il dit avoir pensé à elle toute la journée. Il se dit prêt à gérer les soucis avec Claire. Hélène est ravie.

Jacques appelle son ex belle-fille, loin d’imaginer que c’est elle qui l’a dénoncée auprès de la banque. Marc débarque et lui reproche de ne pas lui avoir parlé de ses dettes. Marc est très remonté, il n’aurait jamais du impliquer Myriam. Il part en affirmant qu’il ne veut plus jamais le voir !…

