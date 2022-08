Un si grand soleil du 5 août : Elisabeth désavoue Myriam (résumé épisode 940 en avance)

3 ( 2 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 940 du vendredi 5 août en avance – Si vous êtes accro à la série « Un si grand soleil » et que vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 5 août.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alain fait du vélo avec Clément, il l’informe que c’est son ex-femme qui va le défendre dans l’affaire du piéton qu’il n’a pas renversé. Clément lui assure que ça ne lui pose pas de problème.

Marc est déçu du comportement de son père, il regrette de lui avoir dit des trucs horribles. Myriam essaie de le réconforter.



Publicité





Chez L Cosmétiques, Myriam annonce à Elisabeth qu’elle refuse de porter plainte contre Jacques. Mais Elisabeth lui annonce que c’est trop tard, son avocat l’a fait ce matin ! Elisabeth la recadre, elle pense qu’elle fait trop de sentiments.

Au camping, Claudine vient voir Blamont. Il affirme aller très bien jusqu’à ce qu’elle se présente comme étant l’avocate d’Alain. Gary vient voir Claudine, elle se présente comme une cousine de Blamont. Elle en profite pour lui tirer des informations…Gary gaffe et lui parle de la chute sur son lieu de travail ! Claudine comprend donc qu’il était blessé avant l’incident et que la voiture ne l’a pas touché.

Enric vient parler à Bertier, qui lui explique ce que Jacques Moore a fait. Bertier explique qu’il va y avoir une réunion de crise.

Laetitia est au commissariat, elle veut porter plainte contre Jacques. Celui-ci est au téléphone avec son ex-belle fille, qui fait encore mine de le soutenir. Jacques est triste des paroles de son fils, il est anéanti.

Au club de tennis, Kira observe Louis avec une autre fille. Elle déboule sur le court et fait une crise de jalousie. Louis est choqué et Kira s’en va. Il finit par l’envoye balader.

Alain appelle Elisabeth, il a un rendez-vous avec Claudine le soir même pour son affaire. Elisabeth le prend mal et l’envoie promener.

Kira parle avec Enzo, elle raconte ce qui s’est passé avec Louis. Enzo pense que Louis est intéressé et il lui conseille de tenter un truc… Kira lui demande quand il va rentrer, Enzo pense rester chez sa mère.

Myriam explique à Marc que L Cosmétiques a porté plainte contre son avis. Myriam lui conseille de soutenir son père, qui risque de perdre son exploitation.

Claudine annonce à Alain que Blamont était déjà blessé à cause d’une chute et qu’il se rendait chez son médecin. Elle veut l’attaquer mais Alain ne veut pas aller au procès. Claudine va parler avec Levars et revenir vers lui. Elle l’invite à boire un verre, Alain décline.

Alix est avec Claudine, elle espère toujours avoir Alain à l’usure. Elle compte faire trainer l’affaire exprès. Pendant ce temps, Alain rentre avec des fleurs pour Elisabeth pour s’excuser mais elle lui fait encore une crise de jalousie.

Elise vient arrêter Jacques…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note