Mélanie Dedigama de retour à Dubaï, Vincent l’accueille avec des roses rouges ! (PHOTO)

Qui a dit que Mélanie Dedigama n’était plus en couple avec Vincent ? La jeune femme est de retour à Dubaï après de longues semaines de tournage de la nouvelle émission de télé-réalité de W9 « Les Cinquante ».







Et on peut dire que Mélanie a rapidement fait taire les rumeurs selon lesquelles elle se serait mise en couple avec Julien Bert sur le tournage.







En effet, Mélanie a repris possession de son compte du réseau social Instagram avec des story des retrouvailles avec sa fille Naya.

On a également pu voir des ballons et des roses rouges avec un message « Welcome » qui attendaient Mélanie à son arrivée. Une attention signé du père de sa fille, Vincent ! Mélanie a même partagé une story où l’on peut voir Vincent à côté d’elle avec les ballons et entrain de pousser la poussette de Naya.



Tout semble donc aller pour le mieux entre Mélanie et Vincent, qui rappelons-le était sorti du silence la semaine dernière pour expliquer que jamais il ne dirait du mal de la mère de sa fille en public (voir notre article).

