Plus belle la vie du 5 août : Camille piégée (résumé et vidéo épisode 4594 en avance)

Plus belle la vie spoiler, résumé de l’épisode 4594 du vendredi 5 août en avance – Fan de la série marseillaise « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 5 août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Le téléphone de Kevin sonne en pleine nuit. Ariane l’appelle au sujet de Jacob et César, il demande à ce qu’Emma soit prévenu. Camille se réveille, Kevin lui explique qu’il doit partir travailler et refuse de lui dire pourquoi.

Mirta rêve du Père Luc, elle s’imagine entrain de l’embrasser ! Yolande frappe à sa porte et la réveille. Yolande ne fait que faire des insinuations sur la personne qu’elle a rencontré… Yolande pense qu’il est marié, Mirta lui répond qu’en quelque sorte oui. Elle lui confie qu’il ignore tout de ses sentiments, Yolande lui conseille de se dévoiler.







Camille vient voir Emma pour en savoir plus. Emma affirme que Jacob a parlé à la police, il a avoué avoir tué César. Emma fait mine de demander à Camille si elle n’a pas une idée de pourquoi il s’en est pris à César… Camille lui assure que non et lui demande si Jacob a dit quelque chose d’autre.



Emilie parle avec Romain à la coloc. Elle lui demande s’il s’est remis de l’histoire avec Vanessa. Sylvia ne le croit pas quand il dit avoir lâché l’affaire. Mais Sylvia a vu une photo d’eux sur Insta… Elle a enquêté et trouvé son adresse ! Romain veut en savoir plus.

Mirta retourne à l’église. Elle veut parler au Père Luc mais tombe sur un autre…

Baptiste et Justine parlent de leur initiative personnelle chez Olivier le gourou. Patrick et le colonel leur reprochent ce qu’ils ont fait, c’était illégal.

Mirta découvre le visage du Père Luc à la terrasse d’un restaurant. Il est jeune et beau. Mirta lui sourit de loin mais quand il lui parle et se présente, elle n’arrive pas à enchainer deux mots et prend la fuite.

Romain se rend chez Vanessa, il hésite à sonner. Mais Sylvia l’appelle et l’encourage à le faire. Il sonne, mais c’est un homme qui répond.

Kevin et Emma sont en voiture, ils suivent Camille. Kevin a des scrupules de l’avoir piégée et a peur qu’elle ne lui pardonne pas.

A la terrasse du Marci, Sylvia reconnait Vanessa. Elle va lui parler et Vanessa reconnait qu’elle cherche Romain. Sylvia appelle Romain en prétextant une urgence…

Mirta et Yolande jouent au Scrabble. Elle fait des fautes, elle semble avoir la tête ailleurs. Yolande lui demande si elle a déclaré son amour à l’homme qu’elle a rencontré. Mais Mirta affirme qu’elle s’est trompée sur lui.

Romain arrive et comprend le piège de Sylvia. Il retrouve Vanessa, ils avouent tous les deux qu’ils se cherchaient. Mais Romain a un patient à voir. Vanessa lui laisse son numéro.

Chez le gourou, la police débarque. Olivier affirme être content de revoir Patrick. Il lui annonce la perquisition de son domicile, il est accusé de plusieurs départs de feu criminels. Ils trouvent des ormeaux, Olivier est placé en garde à vue !

Camille est entrain de creuser dans un terrain vague. Kevin et Emma l’observent et se demandent ce qu’elle fait. Camille ressort les affaires de César et les met à bruler ! Quand elle s’en va, Kevin et Camille foncent et retrouvent le portefeuille de César !

Plus belle la vie du 5 août, extrait vidéo : Kevin et Emma piègent Camille

