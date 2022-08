Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 19 août 2022

4.5 ( 8 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 19 août 2022 – Si vous êtes fan de la série de France 2 « Un si grand soleil », il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochaines semlaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 août 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Akim donne tout pour résoudre une enquête tandis que Maryline prend une grande décision et doit l’annoncer à tout le monde.

Jade trouve du boulot chez L Cosmétiques alors que Gary a de nouveaux projets. Et Louis est en colère…



Lundi 15 août 2022, épisode 956 : Alors qu’Akim ne ménage pas ses efforts pour résoudre son affaire, Maryline est prête à se lancer dans une nouvelle aventure. Pendant ce temps, Gary cherche à faire bonne impression.

Mardi 16 août 2022, épisode 957 : Tandis que Baptiste reconnaît ses torts, les efforts d’Akim finiront- ils par payer ? De son côté, Jade se met une pression phénoménale, et Rémi est toujours prêt à rendre service.

Mercredi 17 août 2022, épisode 958 : Tandis que Maryline s’envole pour un voyage mémorable, Gary n’est pas prêt à couper le cordon. Akim, quant à lui, fera-t-il enfin toute la lumière sur une enquête qui lui tient à cœur ?

Jeudi 18 août 2022, épisode 959 : Tandis que Jade se prépare pour son premier jour chez L. Cosmétiques, Gary a de grands projets pour l’hôtel de Paul. Marc, quant à lui, se sent dépassé par la situation.

Vendredi 19 août 2022, épisode 960 : Alors que Maryline doit annoncer une importante décision à ses proches, Christophe se débat avec de grosses difficultés financières. Louis, de son côté, agit sous le coup de la colère…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 1er au 5 août 2022 en cliquant ICI

du 8 au 12 août 2022 en cliquant ICI

