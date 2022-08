Un si grand soleil : votre soirée exceptionnelle ce 10 août, 6 épisodes à la suite (VIDÉO)

5 ( 1 )

Un si grand soleil, votre soirée du mercredi 10 août 2022 – Nouvelle et dernière soirée exceptionnelle de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ce soir mercredi soir à 20h45 sur France 2. Au programme aujourd’hui, pas moins de 6 épisodes inédits à la suite !







A suivre dès 20h45 sur France, ou en avant-première et replay sur france.tv







Synopsis de votre soirée de Un si grand soleil

Alors que Ludo voit d’un mauvais oeil la relation entre Akim et Noémie, voilà que Rémi est plongé au coeur d’une enquête criminelle ! Il est le principal suspect de l’incendie survenu dans la maison de ses employeurs. Mais Manu est septique et ne le croit pas coupable. Cette histoire créé des tensions entre Akim et Noémie, celle-ci ne comprenant pas la position délicate d’Akim…

Jacques est toujours plongé dans le coma et il pourrait avoir de graves séquelles. Léonor culpabilise tandis que Louis ne veut plus entendre parler de son père et de Myriam. Il la tient pour responsable de tout ce qui arrive à son grand-père… Et chez L Cosmétiques, rien ne va plus entre Elisabeth et Myriam !



Claudine essaie d’embrasser Alain, il décide de couper net en retirant sa plainte contre Blamont. Il met les choses au clair et en parle à Elisabeth, qui va faire une mise au point avec l’avocate.

C’est l’anniversaire de Gary. Inès et Enric lui ont organisé une fête surprise au camping mais sa mère a oublié son anniversaire ! Maryline a un comportement étrange, elle oublie beaucoup de choses et inquiète ses proches…

Un si grand soleil, extrait du 10 août

Le casting

Avec : Mélanie Maudran (Claire), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Yvon Back (Becker), Marie-Gaëlle Cals (Cécile), Emma Colberti (Eve), Elisabeth Margoni (Maryline), Fabrice Deville (Florent), Téïlo Azaïs (Enzo), Coline Ramos-Pinto (Kira), Benjamin Bourgois (Alex), Chrystelle Labaude (Elisabeth), Frédéric Van den Driessche (Alain), Bertrand Farge (Victor), Pauline Paolini (Myriam), César Meric (Marc), Sylvain Boccara (Louis), Maéva Pasquali (Leonor), Olivier Pagès (Jacques), Sophie Le Tellier (Hélène), Nadia Fossier (Alix), Shirley Bousquet (Laetitia), Tonya Kinzinger (Janet), Lucile Krier (Noémie), Catherine Wilkening (Claudine), Guillaume de Montlivault (Blamont), Samuel Abitbol (Rémi), Maëlle Mietton (Alice), Folco Marchi (Ludo), Aïssam Medhem (Akim), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Malya Roman (Elise), Shemss Audat (Jade), Léonie Dahan-Lamort (Camille), Maeva El Aroussi (Inès), François-Eric Gendron (Paul)…

