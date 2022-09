Astrid et Raphaëlle du 9 septembre : vos épisodes inédits ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Astrid et Raphaëlle du 9 septembre 2022 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 continue de diffuser de la saison 3 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 5 et 6 de la saison 3.







A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 9 septembre : vos 2 épisodes inédits de ce soir

Saison 3, épisode 5 « Témoin » : Fabien Boyer, employé chez un sous-traitant de la SNCF, est retrouvé mort, abattu d’un coup de pistolet, dans un couloir de la gare de l’Est. Raphaëlle et Astrid découvrent non loin de la scène du crime le fils de la victime, Jules. Cet autiste de 12 ans est le seul témoin. Les collègues du défunt confient à la police qu’il venait chaque mercredi à la gare avec son fils. Une vidéo de surveillance montre que Jules était accompagné de sa mère, Camille, peu de temps avant le meurtre. Les soupçons se portent alors sur elle. Mais celle-ci demeure introuvable.

Saison 3, épisode 6 « Sang d’or » : Jonathan, photographe à la mode, est retrouvé mort avec un pieu dans le cœur dans son studio. Selon Fournier, le médecin légiste, la victime n’a plus une seule goutte de sang dans le corps. Pour Astrid et Raphaëlle, le meurtre pourrait être lié à Vori v Zakone, la puissante confrérie criminelle d’Europe de l’Est. Les soupçons se portent rapidement sur Zakhar Voronov, un garagiste d’origine géorgienne qui a renversé Jonathan en scooter. Parallèlement, Raphaëlle et Astrid apprennent que la victime était de groupe sanguin RH-Null, un sang extrêmement rare.

Présentation de la saison 3

Astrid Nielsen et la commandant Raphaëlle Coste reprennent du service pour une nouvelle salve d’enquêtes qui les verront défier des adeptes de la théorie du complot, pénétrer une communauté d’Amérindiens, percer les secrets d’un monastère, d’un hôpital psychiatrique ou encore faire face au criminel que le père d’Astrid traquait lorsqu’il a été assassiné…

Pour les deux femmes, la saison sera également l’occasion d’un grand chambardement sentimental. Après son échec cuisant avec Mathias, Raphaëlle va prendre conscience que ses sentiments évoluent sans doute envers Nicolas, mais ne sera-t-il pas trop tard ?

Astrid, de son côté, va tenter de s’initier à une première relation de couple avec Tetsuo. Mais l’amour est-il possible entre une autiste et un neurotypique ?



« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

