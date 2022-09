Maison à vendre du 9 septembre 2022 : sommaire de votre inédit ce soir sur M6

5 ( 1 )

Maison à vendre du 9 septembre 2022 – C’est un nouveau numéro inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient à un couple de retraités, Jeannine et Jacky, et à Solène, maman solo.







Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Maison à vendre du 9 septembre 2022

Jeannine et Jacky vivent à Savigny-sur-Orge dans l’Essonne, ils ont 83 ans et sont à la retraite. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Patricia, 62 ans, Christelle, 52 ans, et Joël, le petit frère. Leurs filles sont très impliquées dans la vente de cette maison et font tout pour aider leurs parents. Leur but : faire en sorte que leurs parents puissent vivre près de chez Christelle. Pour racheter un appartement ou une maison dans cette belle région, ils doivent d’abord vendre leur pavillon de banlieue parisienne ! Mais depuis plus de 10 ans, la maison n’a pas changé…

Stéphane Plaza va venir en aide à cette famille unie et va se démener pour permettre à Jeanine et Jacky de se rapprocher de leurs filles.

Solène, 32 ans, est l’heureuse maman de Camille, 5 ans. Séparée du père de sa fille, elle a emménagé dans cette nouvelle maison il y a un peu plus d’un an et demi. Mais depuis son installation, elle ne s’y sent pas bien du tout… Elle ne rêve que d’une chose : retourner vivre du côté d’Herblay où vivent ses parents. Aujourd’hui elle veut vraiment vendre cette maison qui nécessite un bon nombre de travaux. Après six mois de mise en vente, ce bien n’a provoqué aucun coup de cœur.

Stéphane Plaza va épauler Solène et tout mettre en œuvre pour vendre sa maison au meilleur prix.



Bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

« Maison à vendre » c'est ce soir dès 21h10 sur M6

