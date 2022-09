Audiences 9 septembre 2022 : carton pour « Astrid et Raphaëlle », devant « Danse avec les Stars »

4.9 ( 9 )

Audiences 9 septembre 2022 – La série « Astrid et Raphaëlle » a fait un véritable carton vendredi soir et a permis à France 2 de se placer largement en tête des audiences. Les deux épisodes inédits ont réuni 5,23 millions de personnes pour 28,3% de pda.







C’est loin devant TF1 et la prime de lancement de « Danse avec les Stars ». Cette soirée présentée par Camille Combal a été suivie par 3,03 millions de téléspectateurs pour 16,9% de part de marché. Il s’agit du plus faible lancement jamais enregistré par le programme de TF1 ! Il y a un an, le lancement de la saison 11 avait attiré 4,33 de téléspectateurs pour 22,4% de pda.







Audiences 9 septembre 2022 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Maison à vendre ». Il a rassemblé 1,62 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda.

France 3 est 4ème avec la rediffusion de « Un jour, un destin – The Queen », suivi par 1,04 million de personnes, soit 5,8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie

