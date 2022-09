Conflit Canal+ / TF1 : les chaînes ne reviendront pas sur TNT Sat !

4.4 ( 7 )

Près d’un mois après que Canal+ ait supprimé les chaînes du groupe TF1 de son offre et notamment de TNT Sat, le tribunal a pris une première décision cette semaine. En effet, TF1 avait saisi la justice afin que le groupe Canal remette les chaînes du groupe TF1 sur TNT Sat, qui permet à plus de 2 millions de personnes de regarder la télévision dans les zones où la TNT ne fonctionne pas.







Mais le tribunal a rejeté la demande de TF1 et Canal+ n’est donc pas contraint de remettre les chaînes du groupe TF1 – TF1, TFX, TMC, LCI et TF1 Séries Films – sur TNT Sat.







En cause, le fait que Canal+ ait refusé l’augmentation tarifaire du groupe TF1. Le contrat entre les deux groupes n’a donc pas été renouvelé et les téléspectateurs sont pris en otages.

Les solutions pour continuer à recevoir les chaînes du groupe TF1

Pour rappel, vous avez toujours d’autres solutions pour continuer à regarder les chaînes du groupe TF1 :

– Si vous recevez mal la TNT et que vous avez recours au satellite via TNT Sat, il faut passer à son concurrent Fransat. Pour cela, il faudra changer la direction de votre antenne satellite et investir dans un nouveau décodeur.

– Si vous avez l’ADSL ou la Fibre, il suffit de passer par la box TV de votre fournisseur.

– Si vous avez internet via la 4G, vous pouvez regarder les chaînes du groupe TF1 et accéder aux replay via l’application myTF1.

– Et enfin sur une Apple TV, les chaînes du groupe TF1 sont accessibles sur Salto et sur la version premium de Molotov (à partir de 3 euros / mois).



