Tennis Laver Cup : à quelle heure et sur quelle chaine suivre le dernier match de Roger Federer ?

Tennis Laver Cup, le dernier match de Roger Federer ce vendredi 23 septembre 2022 – C’est aujourd’hui à Londres que Roger Federer va faire ses adieux au tennis avant de prendre sa retraite de joueur professionnel. Le suisse jouera son tout dernier match ce vendredi dans le cadre de la Lavercup à l’O2 Arena, en double avec Rafael Nadal.







Roger Federer, qui compte à son palmarès pas moins de 103 titres dont 20 en Grand Chelem, va tirer sa révérence.







A quelle heure et sur quelle chaine suivre le dernier match de Roger Federer ?

Le match est programmé en Night Session ce vendredi et devrait donc avoir lieu aux alentours de 21h30.

Pour regarder cet ultime match de Roger Federer qui va sans aucun doute entrée dans l’histoire du tennis, c’est sur beIn Sports que ça se passe. La chaîne a les droits exclusifs en France sur la diffusion de la Laver Cup. Mais pas de panique, vous pouvez vous abonner pour 15 euros / mois sans engagement.



Roger Federer et Rafael Nadal seront opposés aux américains Jack Sock et Frances Tiafoe. Et Novak Djokovic devrait être à leurs côtés pour les cocher ! Un match à ne pas manquer pour tous les fans de tennis.

