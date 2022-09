Danse avec les Stars : Jean-Marc Généreux remplace Chris Marques !

5 ( 6 )

Alors que le deuxième prime de nouvelle saison de « Danse avec les Stars » aura lieu dans deux jours, Chris Marques sera le grand absent de la soirée ! En effet, le juré historique de « Danse avec les Stars » a annoncé qu’il ne pourrait pas être là puisqu’il a le Covid-19.







Et Chris Marques a trouvé un remplaçant qui devrait réjouir les téléspectateurs de l’émission. En effet, c’est son ancien acolyte Jean-Marc Généreux qui va le remplacer vendredi soir !







« Pour la premiere fois en 12 saisons, je ne serais pas sur le plateau de Dals vendredi. Ma petite famille et moi avons le COVID. Pour me remplacer sur DALS cette semaine, j’ai appelé mon copain Jean Marc Genereux a la rescousse. Et moi je vous retrouve le vendredi suivant avec un look d’anthologie » a annoncé Chris Marques ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Le prime de vendredi de « Danse avec les Stars » va donc marquer le grand retour de Jean-Marc Généreux plusieurs années après son départ du jury de l’émission.



